黃明志投案 金門跨年急除名

針對台灣網紅謝侑芯在馬來西亞猝逝，知名歌手黃明志捲入其中，外交部長林佳龍5日在立法院表示，外館已將消息告訴謝姓國人家屬，但考量當事人隱私，沒有另外對外說明。（姚志平攝）

馬來西亞歌手黃明志捲入台灣女網紅謝侑芯命案，《BBC》報導馬來西亞警方調查新進展指出，馬國警方宣布本案從猝死角度轉為援引「謀殺罪」調查，並指會調查死者生前是否遭性侵。由於警方4日曾一度聯繫不到黃明志，對其發布通緝令，黃明志在通緝令下一度失聯，但5日凌晨現身警局投案，警方將留置他6天調查。

黃明志5日投案前在社群限動表示，「剛從新山到了吉隆坡，稍早前已經跟警察約了時間到警察局報案以及報到。現在已經抵達警局了」。他強調：「我不會逃，之前七次通緝令，都是我自己主動去報到，不曾逃過。」表示會全力配合警方調查，給社會大眾和死者家屬一個交代。馬國《中國報》報導，在刑事法典302（謀殺）罪名下，黃明志將被警方拘留至10日。

《BBC》指出，謝侑芯10月22日在馬來西亞工作期間，於吉隆坡一間五星級飯店客房內被發現死亡。經數日調查，警方發現黃明志涉入本案，到了11月4日，吉隆坡總警長拿督法迪爾宣布案件轉為援引謀殺罪調查，黃明志是最後接觸死者的人，警方不排除會扣查，據馬國刑法規定，謀殺罪成立可判死刑或30至40年有期徒刑及鞭刑最少12下。

由於馬國警方遲遲找不到黃明志，認為其已消失，於4日晚間對其發布通緝令。《BBC》報導，在通緝令下，黃明志曾一度失聯，至5日凌晨1時許才在律師陪同下現身金馬警區總部。

馬來西亞《中國報》引述金馬警區主任沙扎里助理總監表示，警方已獲得法官批准，11月5日起延長留置黃明志為期6天，至11月10日。而警方原本聲請延長留置黃明志7天，但他的委任律師以案發已經過14日為由，反對延長留置期間7日，最終法院批准延長留置6日。

外交部長林佳龍5日在立法院接受媒體聯訪時表示，駐馬來西亞代表接獲馬國政府通知後，就有將消息告訴謝侑芯家屬，考量當事人隱私，沒有另外對外說明。

正緊鑼密鼓籌畫中的「金彩門耀，喜納滿城」2026金門跨年晚會，本邀請黃明志登台，目前已將他除名。另法界人士表示，謝侑芯死亡若經確認遭謀殺，家屬可申請被害人境外補償金20萬元。