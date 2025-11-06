黃明志投案 長跑15年「女友Sarah」一路相隨

黃明志在昨天（5）凌晨在友人及女友陪同下，前往警局投案。（圖／翻攝自中國報）





大馬歌手黃明志捲入網紅謝侑芯猝死案，昨天（5）凌晨在友人陪同下前往警局投案，其中與他愛情長跑15年的女友也在現場。不過黃明志卻被身旁友人爆出私生活混亂，甚至還喜歡到泰國消費「第三性風俗業」。接踵而來的負面消息，金門縣府開第一槍，原本邀請黃明志擔任跨年晚會壓軸嘉賓，但認為形象問題，將替換其他人選。

頭戴招牌毛帽，一臉茫然在警局前自拍，大馬歌手黃明志捲入網紅謝侑芯猝死案，昨日凌晨在友人陪同下前往警局投案。就有眼尖民眾發現，他身旁戴眼鏡以及藍色口罩的女子，就是他愛情長跑15年的女友Sarah。

黃明志〈在我背後〉：「從來沒放棄過，放開我放我寂寞，其實我是真的一無所有，只有妳愛我。」

黃明志曾寫過這首歌〈在我背後〉，感謝女友Sarah一路上，無論是打官司還是遭到封殺，對他始終不離不棄。不過如今卻被身旁友人爆出他私生活混亂，不僅常跟美女小模花天酒地，還多次揪團遠赴泰國，展開極樂之旅。除此之外還喜歡找第三性風俗業者，甚至在馬泰邊境小鎮丹諾創業開飯店。

歌手黃明志：「有一句話叫做金屋藏嬌，我們就把最心愛的人藏在裡面，好好保護他。」

蓋的這棟金屋到底是藏嬌，還是藏著滿園春色？醜聞接連爆，曾經與他合作的金門縣府開第一槍。黃明志〈牆外〉：「我躲在角落遠遠望著妳，妳的美麗迴盪在我記憶。」

黃明志曾與金門縣府合作打造觀光推廣曲〈牆外〉，不過現在金門縣府正式宣布，黃明志原本預計將會在金門跨年晚會上進行壓軸嘉賓，近期卻因為形象問題，已經不適合演出，後續將會由廠商進行替換人選。

金門居民：「我覺得看有沒有其他人選，畢竟這個事有關毒品的案件，怕大家觀感會不太好。」

黃明志如今涉入命案，代言合作恐怕陸續停擺，演藝生涯受到嚴重挑戰。

