黃明志拒認罪還PO文嗆聲！雪碧轟：午夜別夢到侑芯來索命

大馬歌手黃明志去年10月捲入網紅謝侑芯命案，因身上被查出不明藥丸被起訴；其中吸毒案因尿檢呈現陰性，上個月獲判無罪當庭釋放，持毒案昨（19日）首度開庭、他一概不認罪，事後更發文開嗆「還有人相信？」對此，多次為閨密謝侑芯發聲的網紅雪碧，氣得發文隔空開轟，「希望你午夜不要夢到芯來索命！」另1名網紅閨密謝薇安也怒批，「這人到底在說啥？」

遭控2罪最高判10年！黃明志拒認罪

黃明志昨（19日）出庭持毒案，據大馬媒體《中國報》報導，檢方起初指控他持有疑似搖頭丸的藍色小藥丸、後來改為冰毒；同時再追加持有俗稱「威而鋼」的西地那非，若2個罪名都成立，最高共計被處10年有期徒刑。面對兩項控狀，黃明志皆不認罪，離開法院後更在社群發文嗆，「har？壯陽藥裡含有『冰毒』成分，這種邏輯就好像…止瀉藥裡含有瀉藥、安眠藥裡含有咖啡因、解酒藥裡含有酒精、美白液裡含有助曬劑」，直言「這種新聞還有人相信？重點我的尿液檢驗裡面兩樣都沒有。」

檢方追加持有「含冰毒壯陽藥」！黃明志嗆：腦袋在哪

黃明志事後補充，「啊不對啊... 壯陽藥裡面摻『冰毒』？你知道成本會高出多少倍嗎？你知道壯陽藥多少錢嗎？冰毒又多少錢嗎？然後你知道冰毒吃了是會『軟』的嗎？把冰的成分放進壯陽藥裡面？是為了什麼呢？又貴又沒有功效？誰會有人發明這種自相矛盾的藥物？」他再次強調，無論是壯陽藥和冰毒，「這兩個成分在我的尿液報告裡面根本就沒有啊。所以邏輯在哪裡？腦袋在哪裡？」更槓上酸民，「在網上看到這些無腦酸民的留言，比我第一次看到這份假報告的時候還要震驚…原來『笨蛋』比『壞蛋』還要難救」。

謝侑芯閨密團怒了！黃明志認罪還PO文嗆聲…雪碧轟：你別夢到她來索命

黃明志離開法庭後發文回應質疑。（圖／翻攝「Namewee黃明志」臉書）





謝侑芯閨密團怒了！閨密、謝薇安齊嗆黃明志：扯

不過，黃明志的說法似乎引發謝侑芯閨密們的不滿。雪碧昨日轉發貼文後狠批，「真的神扯，在馬來西亞一條人命沒了，就這樣帶過，到了現在還在做新聞流量，字字不提逝者，只自嘲自己藥的事，鬼才真是鬼才，希望你午夜夢裡，不要夢到芯來索命！」謝薇安也現身嗆黃明志，「你一開始驗尿不是就呈現陽性？」、「這人到底在說啥？馬來西亞的警察又是在幹啥？扯！」。

謝侑芯閨密團怒了！黃明志認罪還PO文嗆聲…雪碧轟：你別夢到她來索命

謝侑芯生前閨密雪碧、謝薇安發文嗆黃明志。（圖／翻攝「真雪碧 無雙ss」臉書）





謝侑芯閨密團怒了！黃明志認罪還PO文嗆聲…雪碧轟：你別夢到她來索命

謝侑芯生前閨密雪碧、謝薇安發文嗆黃明志。（圖／翻攝「missingvivian」IG）





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

