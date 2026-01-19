黃明志持有含冰毒壯陽藥？出庭後發聲了

〔記者陳慧玲／台北報導〕大馬歌手黃明志，今(19日)在律師陪同下前往吉隆坡法院出庭，他被指控持有冰毒及壯陽藥威而剛，這在大馬是禁藥，他否認指控罪名，離開法院後也在社群發聲。

黃明志談到：「壯陽藥裡含有冰毒成分，這種邏輯就好像...止瀉藥裡含有瀉藥，安眠藥裡含有咖啡因，解酒藥裡含有酒精，美白液裡含有助曬劑。」

黃明志。(資料照，記者胡舜翔攝)

他認為這樣的指控不合邏輯，因此黃明志重申：「重點我的尿液檢驗裡面兩樣都沒有。」他也表示：「感謝各界的關心，今天只是開庭起訴，還沒有開始打官司的，接下來我們會加油的！努力。」下次將在3月初出庭。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

