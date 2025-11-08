黃明志持毒涉謝侑芯命案 「延扣90小時」 律師曝最新現況
台灣網紅「護理系女神」謝侑芯上月22日在馬來西亞離世，如今涉及歌手黃明志與毒品，因此案件在4日改以謀殺罪調查，引發了國際關注，如今案情最新進度，黃明志律師也發聲。
黃明志律師鄭清豐在黃明志5日主動投案後，在當天鄭清豐有去到警局，離開時候對外表達原訂扣押時間7天，但以「案發已超過14天」為由，因此想發言縮短為6天。
如今接受《中國報》訪問，也表明在黃明志被延扣後，他們都沒有會面，並強調律師和當事人之間溝通會收到法律保護，因此也不得對外揭露真相，他唯一能確定的僅有他要求僅延扣7天變成6天。
東森娛樂關心您
吸食毒品，有害身心健康。
【更多東森娛樂報導】
快訊／網紅爆粿粿一毛薪水都沒給范姜 大尺度照這樣來的
陶晶瑩挺范姜彥豐！批粿王「吃人夠夠」 揭求償目的
96萬YouTuber爆中國人在韓活摘器官 「37具遺體僅剩下半身」警方要查了
其他人也在看
全台客運駕駛短缺 公路局與業者攜手擴大徵才
全台面臨客運駕駛嚴重短缺問題，交通部公路局攜手業者舉辦擴大徵才活動，今（8）日在台北車站大廳登場，業者開出500多個職缺、6萬起跳的薪水要找人才，不過現場詢問度不高。公視新聞網 ・ 8 小時前
被爆赴泰暗黑旅遊吃重鹹！黃明志偏愛第三性 經紀人首發聲揭「他私生活癖好」真相
台灣網紅「護理系女神」謝侑芯命喪異鄉，全身赤裸陳屍飯店浴缸內，涉及歌手黃明志與毒品，全案大馬警方以謀殺偵辦中。本刊日前獨家揭露黃明志特別偏好消費第三性風俗業者等。對此，黃明志經紀人首發聲，嚴正駁斥，並揭黃明志私生活愛好。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前
武俠開放世界《燕雲十六聲》全球前瞻發布會11月8日登場，直播期間放送驚喜獎勵
由網易遊戲旗下 Everstone Studio 工作室打造，龍邑遊戲代理的武俠開放世界動作冒險ARPG遊戲《燕雲十六聲》，全球同步的「全球前瞻發布會」將於本周六展開（11/8，台灣時區6:00 AM），期間除揭曉全新實機內容、獨家策劃試玩、公測福利等重磅消息，還有神秘嘉賓登場。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
台日韓交流賽》對桃猿中繼1局失1分但滿意沒保送 蕭齊飆速150公里「珍藏」直球有原因
桃園亞洲職棒交流賽第2天上演「樂天內戰」，效力日職東北樂天金鷲的台灣投手蕭齊在5局登板中繼，繳出1局失1分的內容，丟掉球隊的領先優勢，退場後他接受媒體訪問，自評不知道該給自己幾分，「但是知道做得好跟做不好的部分，今天比較好的是沒有保送，教練也說有勇敢跟打者對決就夠了。」蕭齊5局下接替投球，面對到第一位打者是中職樂天桃猿的游承勳，讓他擊出游擊滾地球出局，接著卻被許賀捷敲出右外野邊線的二壘安打，雖然後面用界外飛球解決了高中同窗何品室融，但2出局後仍難逃張趙紘敲出中外野平飛球，形成帶有1分打點的追平二壘安打。「把今天當成一軍比賽，所以跟教練說，要先拿出能丟進好球帶的球種去對決。」蕭齊點出自己課題一直是直球系的控球，二縫線和四縫線都還在想辦法勇敢丟進好球帶，所以此役並沒有使用太多速球，「不知道今天球速算好或不好，但跟平常差不多。」根據官方紀錄，他今天最快球速是150公里。樂天桃猿陣中有許多蕭齊認識的故友，今天難得重逢卻在場上分庭抗禮，他表示許久未見，大家都進步很多，雖然自己挨打失分，但也成了繼續努力的動力，下次會再拚回來。蕭齊過去就讀穀保家商時，張趙紘就是宿敵平鎮高中的同屆敵手，而且去年也曾同麗台運動報 ・ 8 小時前
健保總額提高明年破兆元 賴清德曝三大目的
衛福部長石崇良拋出「健保補充保費新制」，只不過行政院緊急宣布暫緩，引發熱議。事隔一天，總統賴清德今（8）日在石崇良陪同下，出席台灣醫學會的學術研討會開幕儀式，兩人首度在爭議後同台，台灣內科醫學會理事長台視新聞網 ・ 14 小時前
黃明志捲謝侑芯命案！律師逆風發文 警方一轉折起疑
黃明志捲謝侑芯命案！律師逆風發文 警方一轉折起疑EBC東森娛樂 ・ 2 天前
擔任佛堂出納 女監守自盜4千5百萬元遭判刑八年
高雄鳥松區一家佛堂，2018年7月起聘請一位王姓女子任職文書工作，後續也讓她擔任財務出納人員，沒想到短短2年多，竟然損失4500多萬元，原來這名王姓女子自己暗自開立支票，再拿佛堂印鑑蓋章後，前往銀行兌...華視 ・ 9 小時前
MV製片爆「不滿黃明志私下黑幕」全說了 再發聲致歉：不是攻擊，我只是太累、太真實
他忍了5年！馬來西亞歌手黃明志近日因捲入「謝侑芯命案」遭警方調查，風波未平，過去與他多次合作的製片人又在網上揭露拍MV的內幕，指控他「預算低得離譜、完全不尊重專業」。幾天後，該製片再次發文，坦言那篇貼文確實出於情緒高漲時所寫，強調「不是要攻擊任何人」，更誠懇致歉：「我沒有惡意，只是太累、太真實。」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
赤裸陳屍浴缸內！謝侑芯與黃明志房內發生何事？ 他揭「演藝圈權勢不對等」背後驚人內幕
被封為「護理系女神」的網紅謝侑芯命喪異鄉，涉及大馬歌手黃明志與毒品，其中尿檢時也被驗出4種毒品呈陽性反應，引發國際社會關注。對此，媒體人胡孝誠認為這件事可見演藝圈的權勢不對等，揭2人當晚房內可能發生什麼事。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前
黃明志遭驗4毒「恐挨鞭刑」？資深演員曝「1內幕」
娛樂中心／張予柔報導網紅謝侑芯日前赴馬來西亞進行工作時，傳出因突發性健康因素猝逝。大馬警方後續發現黃明志當時也在命案現場，不僅持有毒品，還驗出陽性反應，事後警方將原先的猝死案改以謀殺案偵辦，他也在遭通緝逃亡數小時後，5日投案，目前遭警方留置調查。根據當地法規，若罪名成立，恐依當地法律面臨「鞭刑」等重罰。消息曝光後，引發外界關注東南亞國家嚴峻的刑罰制度。民視 ・ 1 天前
艋舺龍山寺捐850萬裝備 新北感謝充實消防能量
（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市府消防局今天表示，艋舺龍山寺長年熱心公益，今天捐贈新北市府消防局，價值逾新台幣850萬元的震災支撐器材組，及潛水救援裝備，市府感謝龍山寺熱心公益守護市民安全。中央社 ・ 10 小時前
巧奪天工！屏東力里圳進水塔 遺世獨立保護供水一世紀
日本水利工程師鳥居信平在100多年前為屏東平原打造兩座伏流水圳，至今仍然供水，屏東縣政府今天舉辦「力里圳」百年落成紀念活動，鳥居信平之孫鳥居徹、鳥居信平故鄉靜岡縣岱井市前市長原田英之特別來台參加，屏東縣長周春米和他們一同步入溪床，直擊藏在石壁中的進水塔，聳立溪床的雄偉建物，看似遺世獨立，卻成為「供水自由時報 ・ 6 小時前
流感接種破500萬劑！ 羅一鈞：部分縣市12月恐無貨
流感疫苗接種人數持續攀升，疾管署長羅一鈞8日出席「左流右新 健康安心」公費流感及新冠疫苗接種記者會時表示，全國公費流感疫苗接種已達515萬劑，剩餘量僅153萬劑，若接種熱度不減，估計部分縣市12月初至中旬可能庫存用罄，呼籲符合資格民眾儘速完成接種。中天新聞網 ・ 14 小時前
足球／足協理事長王麟祥請辭 8位理事全數表決慰留
中華足協在今天召開第十三屆第十八次理事會，會中理事長王麟祥也出於健康考量，決定請辭，不過今天與會的8位副理事長及理事，也發出聲明，全數表決慰留理事長王麟祥。 中華民國足球協會理事長辭職後的一封信...聯合新聞網（運動） ・ 8 小時前
顏正國恩師現身！「總算教化了他」痛心曝抗癌過程：那時最讓我失望
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」。顏正國的恩師、獄中書法老師周良敦也現身追思，坦言：「那時候是我對他最失望的時候。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
第2個于朦朧？靈媒曝28歲男神郭俊辰已遇害 疑派替身現身機場！網揪：耳朵臉型都不一樣
37歲中國男星于朦朧9月墜樓身亡後，事件至今仍在網路上延燒各種陰謀論。與他曾合作《太子妃升職記》的28歲男星郭俊辰，近期也被爆出「遭滅口」傳聞。雖然有粉絲曬出郭俊辰週三（5日）現身機場的影片，似乎打破謠言，但不少網友卻認為影片中的人與過去直播裡的郭俊辰外貌不符，懷疑是「替身」出面。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
陶子昔問「每天相處辣妹怎把持住」？黃明志真實答案曝光 她秒閉嘴
馬來西亞知名歌手黃明志因「護理師女神」謝侑芯猝死案遭警方調查，案件從猝死轉為以謀殺角度偵辦，引發社會高度關注。藝人陶晶瑩（陶子）就在網路節目透露，自己曾問過黃明志每天和這麼多辣妹相處，會不會把持不住，結果黃明志的反應讓陶子立刻閉嘴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰鬼轉！暴風圈恐侵襲台北 市府鬆口颱風假準則：依照動向調整
【緯來新聞網】中央氣象署說明，中颱鳳凰可能在接下來幾天急轉彎，朝台灣本島靠近。根據最新推估，台北市未緯來新聞網 ・ 5 小時前
中配「北捷大戰台灣阿姨」實戰片流出！導火線曝
娛樂中心／巫旻璇報導中國網紅「灣灣小月」，近日在台北捷運車廂內拍片，與台灣乘客爆發口角，她痛罵對方是「青鳥」，語氣激烈，引起外界撻伐。對此，陸委會6日回應，已注意到相關事件，將依程序展開調查。稍早，「灣灣小月」在抖音開直播時被網友問到，是否有關注陸委會記者會提及此事。她坦言自己沒看新聞，因此並不知情，還表示經常遭遇網路攻擊，早已「免疫」，看來並未受到此次風波影響。民視 ・ 1 天前
眷村嘉年華岡山場壓軸登場 陳其邁宣布 打造地標型文創聚落
[Newtalk新聞] 自10月25日開始為期三周的「2025高雄眷村嘉年華」活動已累積近七萬人潮，壓軸場今(8)日在岡山樂群村登場，高雄市長陳其邁出席開幕式，與中央及地方民意代表與在地團體，一同將竹簍的黃豆倒入製作豆瓣醬的大醬缸中，象徵政府民代與在地眷村夥伴，一同為岡山注入希望與力量，期待岡山另一階段新航程即將起飛。 陳其邁表示，岡山是北高雄的重要市鎮，相關建設持續推動，眷村的修復更是不曾停歇；在搶先參觀甫修復完成的樂群村4號時，大讚環境優美，並同時宣示市府也持續向中央爭取8.5億元的經費進行全面修復，明年底醒村將全面完工開放，打造醒村及樂群村成為岡山地標型文創聚落指日可待。 陳其邁同時感謝在地立委已爭取超過3億的岡山眷村修復經費，並持續推動地方建設進行，目前岡山運動中心落成、捷運紅線往北延線經路竹至台南高鐵、岡山文化中心翻修廣場鋪面以及國際級設計的岡山新行政中心工程將於明年動工，共同推動岡山邁向文化與生活品質的全新高度。 高雄市政府文化局表示，樂群4號於今年修復並進駐商家，是岡山眷村再生新力的重要里程碑。這次於村內設計了樂群4號修復特展，讓民眾近距離看到每磚瓦所堆砌、重組的時光記憶新頭殼 ・ 5 小時前