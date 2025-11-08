黃明志持毒涉謝侑芯命案 「延扣90小時」 律師曝最新現況

歌手黃明志捲入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯命案。（圖／翻攝自黃明志臉書）





台灣網紅「護理系女神」謝侑芯上月22日在馬來西亞離世，如今涉及歌手黃明志與毒品，因此案件在4日改以謀殺罪調查，引發了國際關注，如今案情最新進度，黃明志律師也發聲。

黃明志律師鄭清豐在黃明志5日主動投案後，在當天鄭清豐有去到警局，離開時候對外表達原訂扣押時間7天，但以「案發已超過14天」為由，因此想發言縮短為6天。

如今接受《中國報》訪問，也表明在黃明志被延扣後，他們都沒有會面，並強調律師和當事人之間溝通會收到法律保護，因此也不得對外揭露真相，他唯一能確定的僅有他要求僅延扣7天變成6天。

