黃明志持毒被捕！呂捷回憶15年前「染毒女學生」 1句話刺進他心裡

實習編輯藍子瑄／台北報導

近日，馬來西亞歌手黃明志（Namewee）捲入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯猝死案，遭警方逮捕並依持毒與濫用毒品罪起訴，引發社會關注。補教名師呂捷也在臉書發文，談及毒品議題，並回憶自己15年前曾遇過一名「染毒」的女學生，那場對話讓他久久難忘。

呂捷在粉專「呂捷歷史－朕即天下！」中提到，當年在高雄一間補習班下課後，遇到一名曾經教過的學生。雖然多年未見，他仍記得對方清秀可愛、個性文靜，但成績並不理想。多年後重逢時，對方氣色明顯變差，皮膚暗沉、頭髮褪色毛躁、雙眼無神，讓他直覺「她的狀況不太對」。

呂捷表示，女孩坦言自己在高二時與朋友外出唱歌，結識了一群年長的朋友，之後在聚會中首次接觸毒品。由於經濟拮据，她為了取得毒品，不得不以最原始的本錢換取毒資，直到他們一起被抓。

據呂捷回憶，女孩並未向他求助金錢，而是哭著詢問：「我該怎麼辦？我的人生怎麼辦？爸媽也放棄我了。」他原本約好隔週陪同她返家與父母溝通，但女孩當日卻未出現，也無法再聯繫上，兩人的對話也停留在2010年3月的那一天。

呂捷指出，雖然事隔多年，但他仍記得女孩的一句話：「我很懷念在加油站打工的日子，那時候我沒有錢，但有未來。」

貼文曝光後，許多網友留言表示感慨，「看完好心酸」、「希望她只是換了一個名字重新生活」、「毒品真的很恐怖，一腳踏進去幾乎就沒救了」、「毒品真的是害人不淺」、「吸毒真的是不歸路 能重生的太少」。

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

