黃明志挨轟「渣中之渣」 謝侑芯閨密撇她靠性交易維生

「護理系女神」網紅謝侑芯猝逝案持續延燒，她的閨密、「最強奶媽」謝薇安昨傍晚於社群公開發文，痛批黃明志疑與一位「交往長達 15 年」的女友維持關係，掀起網友熱議。

謝薇安回憶自己多年來與黃明志合作〈哥抽菸〉MV時，當時對方在現場態度禮貌，場邊確實有一位陪伴他多年的女性，「那時應該已經交往快 10 年了，現在應該有 15 年吧？」她如此形容。當時謝薇安認為黃明志或許是演藝圈中的清流，甚至因為他愛狗，而特地手繪合作時的寵物狗畫作作為紀念。

只是隨著謝侑芯猝逝並傳出相關爆料，謝薇安在貼文中指控黃明志形象正派卻私下「渣起來真的是哇賽的厲害！」她痛斥其為「渣中之渣」，並指出女孩們應遠離這類只會吹噓、哄騙的男人。謝侑芯也替那位多年陪伴的女性抱不平，表示「真心心疼那個默默守在你後面的她」，呼籲女性擦亮眼睛不要被表象欺騙。

謝薇安進一步爆料，事件爆發初期，黃明志疑似想以金錢手段壓下新聞，甚至一度試圖把毒品的責任推到謝侑芯身上。她也替謝侑芯撇清，謝侑芯在OnlyFans巔峰時期月收入破百萬元新台幣，經濟無虞，根本不需靠性交易維生。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

