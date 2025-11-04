黃明志捲入台灣網紅命案 經紀人稱聯絡不上

（中央社記者王心妤台北4日電）日前台灣一名網紅在馬來西亞過世，馬來西亞歌手黃明志遭指當時與網紅同房並持有毒品保釋。黃明志的經紀人今晚在Instagram表示，目前聯絡不上黃明志，並等待調查結果。

這起事件在馬來西亞引起廣泛討論、主流媒體相繼報導，針對擁毒和濫用毒品指控，黃明志否認有罪、繳交保釋金後獲准保釋外出，媒體報導大馬警方將朝謀殺案調查。

黃明志的經紀人今晚在Instagram發文表示，想在社群平台統一回覆，目前聯絡不上黃明志，但現在很多爆料來源無從考察真假，「但我相信黃明志先生的判斷力，會自行前往警局協助調查。」

黃明志的經紀人表示，不希望講太多話賺流量，而這件事也不是小打小鬧，他的立場是跟家屬一樣等待調查結果，希望釐清當事人的狀況，「我說什麼都不會對本事件，有任何幫助，我沒有看法，沒有想法。我不是網路法官！」（編輯：林恕暉）1141104