黃明志捲入台網紅命案延燒 大馬警方列通緝名單

（中央社記者吳昇鴻新加坡4日專電）日前台灣一名網紅在馬來西亞過世，馬來西亞歌手黃明志遭指當時與網紅同房並持有毒品遭逮。馬來西亞「中國報」今天報導，馬國警方追緝黃明志超過6小時仍未逮捕到案，已將黃明志列入警隊通緝名單。

這起事件在馬來西亞引起廣泛討論、主流媒體相繼報導。馬來西亞「馬來郵報」（Malay Mail）、「星洲日報」今天報導，吉隆坡總警長法迪馬蘇士（Fadil Marsus）聲明指出，警方決定將這起案件援引刑事法典第302條（謀殺）條文展開相關調查。

「中國報」下午報導，馬國警方追緝黃明志超過6小時仍未逮捕到案，已將黃明志列入警隊通緝名單，展開全國追捕行動。星報（The Star）報導指出，法迪馬蘇士表示，他認為黃明志已經知道正在進行的調查，「目前找不到他，我們認為他正逃匿中」。

馬國警方10月22日接獲報案指一名台灣女性在飯店房內失去意識，黃明志也在場，並被警方搜出身上有疑似毒品的藥丸而遭逮捕，針對擁毒和濫用毒品指控，他否認有罪，並繳交保釋金後獲准保釋外出。

黃明志2日在臉書發文否認指控，他當時表示，此消息是捕風捉影，他沒有吸毒，也沒有攜帶毒品，「頂多最近喝酒比較多，相信的就相信，不相信的就不相信，反正等警方的報告出來就水落石出了，應該還需要2、3個月」。（編輯：田瑞華）1141104