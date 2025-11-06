黃明志捲入女網紅命案遭扣押！ 金門跨年恐遭除名

台北市 / 綜合報導

黃明志捲入台灣女網紅命案，原本今年跨年要在金門登台演出，傳出已被除名，金門縣文化局也證實廠商已經要求換人，不只金門，黃明志在台灣的商演年收入通常上千萬，這下損失慘重！

黃明志歌曲「牆外」說：「貢糖，高粱，四季蘭，我送汝到海岸。」把金門美食、特產全寫進歌詞裡，歌手黃明志曾特地為金門，量身打造觀光主題曲「牆外」，還一度因歌詞MV疑似處處諷刺中國引發熱議。

黃明志歌曲「牆外」說：「家門被鎖緊媽媽會擔心，就像溫室裡的小花禁不起風雨。」本來金門跨年秀傳出也要找黃明志，卻因他捲入疑點重重的女網紅命案，直接從邀約名單中除名，粗估損失上百萬唱酬，金門縣文化局證實，跨年晚會承辦廠商提案，安排黃明志壓軸演出，但廠商已提出由其他同檔次歌手替換。

黃明志VS.王彩樺歌曲「蛇出來了」說：「蛇在裡面，蛇在外面。」黃明志還特別找來台灣女星王彩樺推出賀歲曲，據了解黃明志人氣最夯時，一個月有近8場商演，就算是在淡季在台灣也有1、2場演出邀約，據推估他每年在台灣商演唱酬數千萬台幣，如今捲入命案，遇上年底跨年、尾牙春酒邀約旺季，收入恐怕將全數蒸發。

黃明志VS.黃秋生歌曲「揸FIT」說：「人在江湖，身不由己，想猛龍過江卻一敗塗地。」曾多次和黃明志合作的演員黃秋生，特地來台出席電影首映，當然不免被問到相關議題，演員黃秋生說：「嚴肅跟不幸的事情，其實我知道跟大家知道都是一樣多，每半天，每天，變化都很大。」黃秋生透露和黃明志兩人，最後一次聯絡已經是今年7月的事，也認為案件進入調查不適合多做猜測評論。

