黃明志捲入網紅命案 王彩樺曝私下關心近況

大馬歌手黃明志因捲入台灣網紅謝侑芯命案，演藝工作全喊卡，曾和他合作歌曲〈蛇出來了〉的王彩樺，提及此事，她說：「我們私下不熟，只覺得黃明志私底下很害羞，話也不多，我看到新聞時也嚇了一跳。」

雖然與黃明志合作，但錄音時是靠網路連線，並沒有一起在錄音室，在她印象中，2人總共才見面4次，不是很熟，也沒有私下聯絡，不過有聽說黃明志台灣經紀人的狀態和心情都不是太好，她說：「就是看臉書好像心情滿難過的，我想說關心一下，但對方都沒有接。」此外，王彩樺也指出沒見過黃明志交往多年的化妝師女友，不過她知道2人感情穩定，曾問過黃明志要不要結婚，但他回答維持現在這個狀態很好。

王彩樺將在明年3月的「鑽石舞台之夜」演出。（萬星傳播提供）

號稱台灣濱崎步的她，被問及濱崎步本尊在上海舉行的演唱會取消，但仍在沒有觀眾的狀態下，從第一首演出到安可曲，對於此事，王彩樺相當低調說：「我覺得個人有個人的做法，我們尊重。」

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

