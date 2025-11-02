黃明志捲入護理女神猝死案！驗尿「4毒品呈陽性」 疑與死者發生性關係
馬來西亞籍歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案。最新消息指出，黃明志上月22日中午在吉隆坡某五星級酒店外，因神色慌張、行為可疑遭警員攔截；警方隨後依照黃的口供回飯店房內，發現謝侑芯全身赤裸躺在浴缸，已明顯死亡。警方透露，尿檢結果顯示黃明志4種毒品呈陽性反應，懷疑女方生前曾吸毒，且2人曾發生性行為。
《星洲日報》報導，馬來西亞警方透露上月22日中午在吉隆坡某五星級酒店外，發現黃明志神色慌張、行為可疑，遂上前攔查。黃明志當時強調自己沒有使用違禁品，然而警員隨後依其口供押回酒店房內調查，發現謝侑芯倒臥浴缸內、全身赤裸，已明顯死亡，但浴缸及地面並無積水。
根據黃明志供述，他與謝侑芯當晚合作拍攝影片，雙方在飯店房內討論至深夜，後來謝侑芯說要去浴室洗澡，過了半小時都沒出來，他便入內查看，驚見對方已無呼吸，立即施行心肺復甦術，最終仍無法挽回悲劇。
報導指出，警方在房內發現毒品及壯陽藥，並對黃明志進行驗尿。金馬警區主任沙紮里助理總監證實，黃明志確實和這起案件有關，但謝侑芯死因仍不明朗，需等待化驗局進一步檢驗。至於黃明志，初步尿檢結果顯示他對安非他命、甲基苯丙胺、K他命及四氫大麻酚呈陽性反應。
馬來西亞警方懷疑，謝侑芯生前可能曾吸毒，並與黃明志發生性關係，不排除是先在床上死亡後，才被移至浴室。據了解，黃明志已於上月24日在吉隆坡第一刑事推事庭被控吸毒與持有毒品2項罪名；他否認指控，案件將於12月8日開庭。
看更多 CTWANT 文章
王子粿粿代言爆不倫！ 大立美認「已結束合作」：他第一時間致歉提合意終止
粿粿好友開戰范姜彥豐！ 怒控：只剩帥無留戀的理由
名古屋26年懸案偵破！32歲人妻慘遭殺害 凶手竟是尪「高中女同學」
其他人也在看
黃明志捲「護理女神」命案！好友雪碧發聲揭「2人關係」
台灣網紅「護理系女神」謝侑芯上月30日在馬來西亞拍攝期間驚傳猝逝，倒臥飯店浴缸身亡，享年31歲。事件引發外界質疑死因不單純，馬國媒體最新報導指出，現場發現疑似毒品與壯陽藥，馬來西亞歌手黃明志也在場，遭警方帶回驗尿。中天新聞網 ・ 10 小時前
黃明志捲「護理女神」之死！雪碧發聲揭「2人關係」
娛樂中心／于士宸報導擁有甜美外型與傲人上圍、IG粉絲超過50萬的網紅謝侑芯，因曾任護理師而被封為「護理系女神」。近日卻驚傳在國外因突發健康意外離世，好友、網紅雪碧也在臉書發文悼念。最新消息指出，謝侑芯事發時身處高檔飯店房間，馬來西亞歌手黃明志也在場，並被當地警方查獲涉嫌非法持毒，隨後以保釋金獲准外出。對此，雪碧接受訪問並二度發聲了。民視 ・ 13 小時前
黃明志、謝侑芯「5年前火辣合作影片」曝！黃秋生在現場
娛樂中心／徐詩詠報導擁有甜美外型與傲人上圍、IG粉絲人數超過50萬的網紅謝侑芯，因曾任護理師而被粉絲封為「護理系女神」。如今傳出她在國外因突發健康意外離世。但傳出謝侑芯出事當下身處一間高檔飯店房間內，馬來西亞歌手黃明志也在場，他被當地警方發現涉嫌非法持毒，遭逮捕後以保釋金獲准外出。消息曝光後謝侑芯真實死因引發大量討論，事實上，謝侑芯在5年前就曾經當過黃明志《中國痛》MV的火辣女主角，該作也找來香港知名演員黃秋生參與。民視 ・ 11 小時前
謝侑芯「大網美好友」噴黃明志！怒嗆：以跟你合作過為恥
娛樂中心／徐詩詠報導網紅謝侑芯日前赴馬來西亞進行工作時，傳出因突發性健康因素猝逝。不過，今（2）日稍早傳出的最新消息指出，謝侑芯上月22日被通報，於馬來西亞五星級酒店浴缸內失去意識，且同房者還有歌手黃明志。警方後續發現黃明志涉嫌持有毒品，並驗出四種毒品陽性反應，與黃明志公開說法有明顯出入。對此，除了謝侑芯經紀人 Chris 公開要求黃明志說清楚外，謝的網紅好友謝薇安也在社群怒飆粗口，嗆黃明志：「以跟你合作過為恥。」民視 ・ 9 小時前
黃明志突喊「我沒有吸毒」 遭捲謝侑芯大馬猝死案首回應
31歲網美「護理系女神」謝侑芯日前在馬來西亞猝逝，大馬媒體報導，當時黃明志當天也在事發的飯店房間裡，還因為疑似持有毒品遭警方逮捕。對此，黃明志今（2）日特別發聲否認此事。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前
黃明志遭疑搬動謝侑芯遺體 大馬警懷疑：浴缸非第一現場
黃明志遭疑搬動謝侑芯遺體 大馬警懷疑：浴缸非第一現場EBC東森娛樂 ・ 10 小時前
黃明志稱「有黑函勒索」遭警打臉！馬媒開酸：爭議多到維基開一頁
馬來西亞歌手黃明志，今（2日）遭警方指控涉及台灣網紅謝侑芯命案，身上疑似藏有毒品，事後也被檢驗確認與4毒品呈現陽性反應，但他在臉書上否認吸毒持毒，甚至爆料自己收到黑函勒索。對此，警方也親自回應打臉該說法。中時新聞網 ・ 9 小時前
黃明志驚傳驗尿4種毒品陽性！經紀公司緊急回應 發文自清反遭打臉
31歲有「護理系女神」之稱的謝侑芯，日前在馬來西亞驟逝，震驚演藝圈。今（2日）馬國警方證實，歌手黃明志當時也在飯店現場，並親自替謝侑芯進行CPR搶救，仍無力回天。事件持續延燒，外界揣測不斷，對此黃明志稍早在社群發文，首度回應駁斥吸毒傳聞，沒想到卻遭馬來西亞《光明日報》報導爆料「驗毒4陽性」，形成強烈對比。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
黃明志捲護理女神命案！聲明稱「遭勒索」 大馬警方回應了
「護理系女神」謝侑芯在馬來西亞猝逝，突爆出歌手黃明志也在場，房間內還搜出藍色藥丸和毒品。事發後，黃明志今（2）日發文澄清並沒有吸毒，還稱自己在案件調查過程中收到「勒索」，對此馬國警方表示，目前並未接獲任何相關報案。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
黃明志再被爆「體內有4種毒品反應」 疑與謝侑芯共處一夜發生性行為
馬來西亞歌手黃明志驚傳捲入台灣「護理師女神」謝侑芯命案！大馬警方證實，黃明志於10月22日中午在吉隆坡某五星級飯店外遭攔查時神色慌張，警方隨即押回其下榻飯店，赫然在房內發現謝侑芯赤裸倒臥浴缸。鏡報 ・ 13 小時前
快訊／大馬警打臉！黃明志驗出「4毒品」反應 警疑與護理系女神性行為
「護理系女神」謝侑芯在馬來西亞猝逝，今（2日）當地警方透露，謝侑芯在飯店洗澡時昏迷，歌手黃明志也在現場但施救未能成功，黃明志還被查到疑似毒品的藍色藥丸，不過黃明志也立刻發文否認涉毒，目前獲得交保。馬來西亞《光明日報》進一步揭露案件細節，稱經初步驗尿檢測，黃明志對4種毒品，包含：安非他命、甲基安非他命、K他命及四氫大麻酚呈陽性反應呈陽性反應，同時大馬警方也懷疑，死者謝侑芯生前吸毒且疑與黃明志發生性行三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
黃明志捲「護理女神之死」！網友反揪「1疑點」好奇這事
娛樂中心／于士宸報導擁有甜美外型與亮眼身材、IG粉絲逾50萬的網紅謝侑芯，因曾任護理師而被封為「護理系女神」。未料，日前傳出她在國外因突發健康狀況離世，消息震驚各界。據悉，事發時她身處高檔飯店，馬來西亞歌手黃明志也同房，警方於現場查獲疑似毒品，黃明志因涉嫌持有遭逮捕，後以保釋金獲釋。稍早黃明志親自在臉書回應，強調「沒有吸毒」，並對謝侑芯之死深感遺憾。貼文一出，網友反對現場「1細節」感到好奇，並湧入留言區追問真相。民視 ・ 12 小時前
台中動保處人員竟擅自闖豬場清消 市府急回應：「誤解指令」將嚴處
農業部長陳駿季今（2）日指出，台中市府沒有告知下竟擅自清消非洲豬瘟案場，這也讓人擔憂，之後可能會檢驗出偽陰性。對此，台中市府說明，動保處鄭姓人員因為誤解黃姓組長指令，所以逕自到案例場清消，市府將祭出嚴格處分。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
「E級護理女神」謝侑芯猝死！ 黃明志驚傳在場涉毒遭逮
31歲網紅謝侑芯擁有清新臉蛋及火辣身材，並有「護理女神」封號，不過，她10月30日驚傳在馬來西亞猝逝，甚至傳出死因為「心臟（病）發作」。未料，2日有最新消息指出，當地警方發現歌手黃明志也在現場，更在其身上搜出9粒疑似毒品的藍色藥丸，但目前黃明志尚未發聲。中時新聞網 ・ 16 小時前
黃明志對4毒品呈陽性反應 爆和謝侑芯發生關係 經紀人回應了
黃明志對4毒品呈陽性反應 爆和謝侑芯發生關係 經紀人回應了EBC東森娛樂 ・ 13 小時前
護理女神謝侑芯大馬飯店浴缸猝死 黃明志也在場！持9粒藍藥丸「涉毒」被逮捕
台灣網紅謝侑芯（Iris）擁有甜美外貌與姣好身材，因為曾當過護理師，被網友封為「護理女神」。上月底驚傳在海外驟逝，享年31歲，最新消息也傳出，謝侑芯是在馬來西亞吉隆坡喪命，她在一家高級飯店的浴缸中失去生命跡象，更令人驚訝的是，馬來西亞歌手黃明志也在房內，當時黃明志還狂做CPR，但仍救不回謝侑芯。另外，黃明志被警方從身上搜出9粒疑似毒品的藍色藥丸，當場將其逮捕。太報 ・ 10 小時前
直擊／GD慶功吃金豬食堂 好友李洙赫愛相隨！吸千名粉絲搶拍
【緯來新聞網】G-DRAGON一連兩天在台北大巨蛋開唱，吸引8萬名粉絲到場朝聖。今（2日）結束演唱會緯來新聞網 ・ 7 小時前
粿粿揭婚變五關鍵！婚後扛8成家用范姜彥豐怕沒面子 淚曝：我的名字在你前面就不滿意
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導粿粿今（1）日首度透過17分鐘影片完整回應婚變風波，聲淚俱下揭露婚姻破裂的5條導火線，從「經濟壓力、家務分配、親職...FTNN新聞網 ・ 1 天前
德國公開賽決賽！「麟榤」直落二重挫印尼組合 獲超級500賽事首冠
許尹鏸／林芝昀去年在超級500系列加拿大公開賽獲得亞軍，締造兩人聯手以來最佳成績，今年再闖同等級賽事決賽，16比21、10比21不敵法國組合蘭柏特（Margot LAMBERT）／波南特（Camille POGNANTE），苦吞對戰2連敗，本站獲亞軍仍平許尹鏸／林芝昀兩人生涯最佳。接棒出擊的「麟...CTWANT ・ 8 小時前
黃明志尿檢4毒陽性！警方疑與謝侑芯發生性行為 遺體可能遭移動
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導網紅「護理師女神」謝侑芯上月30日傳出過世，沒想到今（2）日卻爆出馬來西亞歌手黃明志在場，且疑似涉毒。對此，黃明志稍早...FTNN新聞網 ・ 12 小時前