黃明志捲入護理女神猝死案！驗尿「4毒品呈陽性」 疑與死者發生性關係

黃明志捲入護理女神命案。（圖／翻攝自謝侑芯Instagram、Namewee 黃明志臉書）

馬來西亞籍歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案。最新消息指出，黃明志上月22日中午在吉隆坡某五星級酒店外，因神色慌張、行為可疑遭警員攔截；警方隨後依照黃的口供回飯店房內，發現謝侑芯全身赤裸躺在浴缸，已明顯死亡。警方透露，尿檢結果顯示黃明志4種毒品呈陽性反應，懷疑女方生前曾吸毒，且2人曾發生性行為。

《星洲日報》報導，馬來西亞警方透露上月22日中午在吉隆坡某五星級酒店外，發現黃明志神色慌張、行為可疑，遂上前攔查。黃明志當時強調自己沒有使用違禁品，然而警員隨後依其口供押回酒店房內調查，發現謝侑芯倒臥浴缸內、全身赤裸，已明顯死亡，但浴缸及地面並無積水。

根據黃明志供述，他與謝侑芯當晚合作拍攝影片，雙方在飯店房內討論至深夜，後來謝侑芯說要去浴室洗澡，過了半小時都沒出來，他便入內查看，驚見對方已無呼吸，立即施行心肺復甦術，最終仍無法挽回悲劇。

報導指出，警方在房內發現毒品及壯陽藥，並對黃明志進行驗尿。金馬警區主任沙紮里助理總監證實，黃明志確實和這起案件有關，但謝侑芯死因仍不明朗，需等待化驗局進一步檢驗。至於黃明志，初步尿檢結果顯示他對安非他命、甲基苯丙胺、K他命及四氫大麻酚呈陽性反應。

馬來西亞警方懷疑，謝侑芯生前可能曾吸毒，並與黃明志發生性關係，不排除是先在床上死亡後，才被移至浴室。據了解，黃明志已於上月24日在吉隆坡第一刑事推事庭被控吸毒與持有毒品2項罪名；他否認指控，案件將於12月8日開庭。

原始連結

