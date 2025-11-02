黃明志捲入「護理系女神」命案現場 謝侑芯經紀人怒點名追真相
〔記者陳慧玲／台北報導〕31歲的「護理系女神」謝侑芯，日前傳出到大馬拍東西猝逝，今(2日)爆出大馬歌手黃明志在她過世時也在現場，並捲入涉毒等事件，儘管黃明志已發聲企圖自清，不過謝侑芯經紀人難以接受，發文點名黃明志「當個男人，做正確的事」。
之前謝侑芯經紀人駁斥網路傳聞，質疑她去大馬是「伴遊、涉毒」，當時經紀人表示收到的資訊是謝侑芯「心臟驟停」，來不及搶救，但今天隨著大馬媒體一一爆出事發現場狀況，經紀人察覺事情不單純，因此點名黃明志想問清楚：「你的言論與警方的正式報告完全對不上。這樣的落差，不僅令人震驚，也讓所有關心侑芯的人感到憤慨。你為什麼要在公開聲明中說出與警方報告完全不同的內容？你在隱瞞什麼？你還有多少沒有說出的真相？」
另外謝侑芯經紀人也表示：「我們從未見過侑芯接觸過毒品，也從未聽聞她有任何相關行為。我對她的人格與品格深信不疑。」經紀人甚至擔心黃明志「供毒」，因此質問黃明志：「請你正面回答：你是否說謊？你是否隱瞞了事實？」
至於黃明志被大馬媒體指稱涉及毒品，並稱警方透露他毒品檢測呈現陽性，經紀人則發聲明：「針對近日馬來西亞部分媒體報導，藝人黃明志(Namewee)之行為，目前已進入司法調查階段，尚未獲得任何警方的最終報告。黃明志本人已全力配合司法調查，在此懇請各界靜待報告結果。」據悉此案將在12月8日開庭。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防制諮詢專線：0800-770-885☆
