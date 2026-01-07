黃明志捲台灣網紅命案2個月復工 YT奪冠贊助商逆勢力挺

黃明志推出新歌。（亞洲通文創提供）

大馬歌手黃明志捲入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯命案，去年12月案情大逆轉，本來被控涉毒的他驗尿報告呈現陰性，獲判無罪並當庭釋放。他去年經歷長達兩個月的沉寂與輿論風波，近來正式復工，推出全新馬年賀歲歌曲〈馬來西亞的新年〉MV上線短短 30 小時內即在 YouTube 突破 100 萬觀看次數。

他新歌上架後迅速 登上馬來西亞 YouTube 熱門影片榜第一名，同時歌曲也衝上 新加坡 YouTube 熱門榜第四名，並登上 台灣 YouTube 熱門榜第 37 名，他新歌是「史上語言密度最高的賀歲歌曲」，全曲一口氣融合 9 種語言，包括華語、英語、馬來語，以及閩南、粵語、客家、潮州、福州、海南六大華人籍貫方言，被不少網友形容為「把馬來西亞文化 DNA 寫進音符裡」。

〈馬來西亞的新年〉是黃明志在風波後的「復工首炮」。該曲其實早在事件發生前便已完成錄製，卻因突如其來的狀況，所有宣傳與製作計畫被迫全面停擺，部分原定合作的贊助商也一度撤資。然而，黃明志憑藉作品本身的完成度與市場反應，在復工之際獲得來自馬來西亞、新加坡及台灣三地新贊助商逆勢力挺。

