黃明志捲台灣網紅猝死案 黃秋生：不適合去猜測

（中央社記者洪素津台北5日電）演員黃秋生今天出席電影「自殺通告」首映會，提及黃明志捲入台灣網紅猝死風波，他表示這是一件不幸的事情，不適合去猜測，而和黃明志先前都有訊息往來，不過常有一搭沒一搭。

電影「自殺通告」導演周冠威今天和黃秋生、林予晞、黃迪揚、劉敬、白潤音、張豐豪、邵奕玫、戴雅芝在電影首映會前接受訪問，黃秋生先前和黃明志有拍攝上的合作，提及黃志明近日身陷風波，黃秋生表示跟大家知道的都一樣，不適合去猜測什麼事情，但確實對此事很震驚。

黃秋生透露和黃明志有訊息往來，不過2人的訊息都有一搭沒一搭，「他寫了一首歌，他問我說覺得怎麼樣，我還以為他要我去批評一下，我就說你寫得那麼爛，然後他就沒有理我，之後還有一次工作上的聯繫而已」。

工作上，黃秋生表示在策劃一部電影，自己是導演也會演出一個角色，但目前還在看劇本，未來應該也在台灣拍攝，也會找台灣的演員。

林予晞則分享第一次當上電影女主角很開心，有邀請溫貞菱和陳妤來看電影；黃迪揚則因應閃兵話題，他表示自己是海岸巡防兵，也因為當兵學習到很多，除了和移工、偷渡客有過接觸外，也透過觀察同梯的年輕夥伴、年長的長官來當作演戲的養分。

導演周冠威說，很開心電影在台灣上映，對於不能在香港上映還是有點情緒，「我覺得很離譜，可以說是一邊天堂一邊地獄，但我現在在台灣是天堂，就享受電影誕生」。（編輯：李淑華）1141105