黃明志捲台灣網紅謝侑芯命案！ 「工作全停擺、恐將告別歌壇」內幕曝光

黃明志近日因為捲入台灣網紅謝侑芯在馬來西亞猝逝的案件，在網路上對他掀起一陣討論，28日他釋出新歌〈誤解就誤解〉，針對有些鍵盤法官對他未審先判，豪不留情直接開戰，甚至有人預言大馬創作鬼才，真的要被逼成鬼了。」這是事件爆發後黃明志推出的第一首作品，在風暴尚未平息、後續發展仍然未知的此刻，這首歌格外引人關注。甚至有網友揣測，若情勢持續惡化，這會不會成為他「最後一首歌」。

知情人士直言，黃明志這次的新歌根本是對某些大馬媒體「正面反擊」。把歌詞攤開來看，一切心境與怒氣都清楚得再明白不過。因為事實擺在眼前：化驗報告尚未出爐、尿液化驗報告還沒有結果、屍檢報告同樣還在等候。然而在證據還沒浮現之前，馬來西亞部分媒體卻早已急著替他「定罪」，形同把他直接推向「殺人犯」或「吸毒者」的輿論深淵，偏見與惡意鋪天蓋地。

這次風波帶來的傷害巨大。據了解「黃明志的創作旅程可能已走到盡頭。」未來是否還有新作品，現在沒有任何答案，也許都會在這場風暴後塵歸塵、土歸土。這首歌，有可能就是他生涯最後一首，留下的是音樂人最後的吶喊。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導