黃明志捲台灣網紅謝侑芯命案 大馬警擬申請延長扣留

（中央社台北9日電）馬來西亞歌手黃明志捲入網紅謝侑芯命案，當地媒體今天報導，警方將在明天扣留黃明志期滿後，向法院申請再度扣留，以進一步調查此案。

馬來西亞「中國報」今天報導，馬來西亞警方受訪指出，將在明天扣留期屆滿後，向法院申請再度扣留黃明志，以進一步調查此案。

馬國警方10月22日接獲報案指一名台灣女性在飯店房內失去意識，黃明志也在場，並被警方搜出身上有疑似毒品的藥丸而被逮捕，針對擁毒和濫用毒品指控，他否認有罪，並繳交保釋金後獲准保釋外出。

馬來西亞警方5日表示獲法院批准扣留黃明志6天，以利偵辦案件。

這起事件在馬來西亞引起廣泛討論、主流媒體相繼報導。吉隆坡總警長法迪馬蘇士（Fadil Marsus）聲明指出，警方將這起案件依刑事法典第302條（謀殺）條文展開相關調查。

黃明志5日凌晨在臉書（facebook）等社群平台發文表示，「剛從新山到了吉隆坡，稍早前已經跟警察約了時間到警察局報案以及報到。現在已經抵達警局了，接下來我會全力協助警方調查，給社會大眾和死者家屬一個交代」，他也說自己「不會逃」。（編輯：田瑞華）1141109