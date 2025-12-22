黃明志捲吸毒案「尿檢呈陰性」 今獲無罪釋放

馬來西亞歌手黃明志吸毒案獲無罪釋放。（資料照／彭子桓攝）

馬來西亞歌手黃明志（藝名Namewee）被控吸毒案在吉隆坡法庭大廈4樓第三刑事推事法庭審理，他今（22）日上午9時15分在律師陪同下抵達法院，他因尿液檢測結果顯示陰性，獲判無罪釋放。

根據大馬媒體《中國報》爆導，黃明志被控於10月22日傍晚7時15分，在吉隆坡金馬警區總部毒品罪案調查組辦公室的廁所內接受尿檢後，發現體內含有安非他命、冰毒、K他命以及大麻酚（THC）的毒品成分，因此觸犯1952年危險毒品法令。若罪刑成立，將可被判罰款不超過5000令吉 （約新台幣39000元）或徒刑2年，並得接受為期2至3年的監督。

對此，黃明志否認指控，此案於18日審理時，他因感染甲型流感病毒而沒有親自出庭。其代表律師鄭清豐當時透露，他獲檢方告知黃明志的尿液檢測結果對毒品呈陰性反應，因此要求擇定此案再次審理並獲批准。

而檢方今日在法庭上正式宣布，黃明志因尿液檢測報告呈現陰性，因此其獲判無罪釋放，並退回2000令吉（約新台幣15500元）保釋金。不過，黃明志另還被控一項持有毒品罪，將在2026年1月19日開庭審理。

黄明志今日戴上標誌性的毛帽與墨鏡，神情輕鬆地步入法院。而他在離開法院時全程保持沉默，並未向媒體的提問作出回應。

