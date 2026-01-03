黃明志捲命案「贊助商全撤資」 逆風翻盤無罪宣布開工

黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯的猝死案件中，讓他承受將近2個月的輿論風暴，幸好去年12月案情大逆轉，本來被控涉毒的他驗尿報告呈現陰性，獲判無罪並當庭釋放。他也在2026年1月正式宣告復工，推出全新賀歲單曲《馬來西亞的新年》，不僅挑戰音樂生涯最高難度，集結 9 種語言與 6 大籍貫歌手。

談及這首歌的誕生，黃明志坦言過程「一波三折」。該曲早在風波發生前就已錄製完成，卻因捲入案件導致所有計畫被迫全面停擺，原有的贊助商更因擔憂爭議紛紛撤資。所幸在復工之際，能夠獲得來自台灣、馬來西亞及新加坡的新贊助商逆風支持，才讓這支製作費驚人的 MV 順利拍攝完成。

外界關心經歷風波後，黃明志是否會轉向「乖乖牌」路線？他大方回應，每年的生肖歌都是一次藝術嘗試，從兔年的曼波、鼠年的放克到虎年的饒舌，風格從不設限。雖然雞年、蛇年的「惡搞風」深受喜愛，但他堅持不走老路，而是根據每年的靈感賦予歌曲靈魂。展望 2026 年，屬豬的黃明志在運勢上將是「貴人相助、運勢回升」的一年。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導