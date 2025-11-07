黃明志捲命案北市急切割！ 觀傳局：舊案宣傳全下架

台北市 / 綜合報導

馬來西亞歌手黃明志捲入台灣 女 網紅命案，曾和他合作的 台北市 觀光傳播局也緊急切割，表示與黃明志合作宣傳台北市觀光都是以前的舊案，雙方早已終止合作關係，也會去函他的經紀公司，要求下架黃明志YouTube相關內容，不過風波也愈演愈烈，現在竟傳出有當地不明人 士 冒充謝姓女網紅的家屬，要盜領 她 的遺體，不過因為說法破綻百出，直接被警方識破驅離。

馬來西亞歌手黃明志，戴著招牌毛帽和眼鏡，騎著腳踏車在鏡頭前，開心唱歌，這是他2021年所做的，台北觀光主題曲《你不認識我》，如今因為涉入台灣女網紅命案，身為前合作方的觀光傳播局，急忙切割，立刻下架相關影片。

實際點擊觀光傳播局網站上的連結，搜尋黃明志，可以看到，不管是新聞稿或是影片連結，都顯示相關內容已不存在，觀傳局也回應，影片是2021年以前的合作案，台北市政府一貫秉持「反毒零容忍」立場，全面下架和藝人黃明志，「相關宣傳素材」，也發文要求所屬公司，下架頻道上合作的觀光影片，原本考量到黃明志具有高知名度，才會邀請他在星馬地區推廣台北觀光，現在已經沒有合作關係。

而歌手黃明志，目前也正被扣押調查中，謀殺案的案情愈演愈烈。根據馬來西亞媒體報導，謝姓女網紅的遺體，目前安置在吉隆坡中央醫院，沒想到竟傳出有當地不明人士，冒充謝姓網紅的家屬，要領走她的遺體。

不過因為說法破綻百出，就連姓氏都搞錯，直接被警方識破驅離，風波延燒各界，相關案情都還有待釐清，黃明志被延扣關鍵6天，就看案情能否撥雲見日。

