黃明志捲命案失業求職！滅火器今年才合作 被問「給工作」回應了

記者徐珮華／台北報導

樂團「滅火器」領銜策劃的「FIREBALL Fest. 火球祭」22、23日在樂天桃園棒球場登場，2日共吸引近3.5萬人次朝聖。滅火器今（23）日受訪表示籌備過程相當順利，每年也都收到不少海外藝人主動報名，但礙於名額有限，仍希望以呈現滅火器的美學與人際關係為主。

滅火器「FIREBALL Fest. 火球祭」邁入第5屆。（圖／夥球擊提供）

滅火器今年與黃明志合作歌曲〈飲勝〉，對方近日卻捲入謝侑芯命案陷入「失業」窘境，透過社群平台公開求職。被問到對方是否向他們求工作，主唱楊大正笑回「沒有啦，怎麼可能，這樣也太奇怪了吧」，透露雙方並無私交，對方私下也相當神秘，不適合詢問事件真相，只希望未來不要再發生任何遺憾。

而「YOYO家族」去年在楊大正女兒欽點下加入演出陣容，今年更一連兩天登上舞台。楊大正坦言看完演出深受感動，尤其YOYO家族與滅火器今年都迎來成軍25週年，風格大相逕庭卻都在各自領域努力，希望透過演出傳遞凝聚力與善意，也分享昨日已有觀眾感動落淚，「棒球場就像一個碗，來到這裡開始，每個美好的東西會一直累積，不會散掉。」

香蕉哥哥（右2）領軍南瓜哥哥（左起）、雲朵姐姐、櫻桃姐姐演出，讓楊大正相當感動。（圖／夥球擊提供）

至於韓流持續席捲，楊大正女兒也開始關注韓團，是否會讓火球祭卡司走向有所調整？他坦言音樂祭與韓團本質上不同，且邀請大咖韓團至少得花費超過一半預算，不太可能呈現，不過仍能思考如何融入相關元素，「很多聽團仔也喜歡K-POP文化，未來若能結合、合作，都會讓這個活動更精彩。」至於女兒最近迷上的「獵魔女團」，楊大正表示〈Golden〉音域跨度太大，自己技術上不允許演唱，心有餘而力不足。

滅火器明年初將展開東南亞巡迴演唱會，地點選在新加坡、馬來西亞與泰國，並未包含柬埔寨，楊大正笑說：「我爸媽也很擔心會不會被抓去KK園區，昨天有遇到主辦人，看起來十分善良，不會讓我們涉入這種複雜情境。」他也透露雖然今年未能排進小巨蛋檔期，但「我們還沒放棄這件事情」，若明年成功申請，不排除以「25+1」週年之名開唱。

