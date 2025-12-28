黃明志捲命案失業2個月！無預警宣布復工 將推出馬年賀歲新歌

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

馬來西亞歌手黃明志先前捲入台灣網紅謝侑芯命案，導致演藝事業全面停擺。事發至今已過2個月，他今（28）日無預警在社群宣布復工：「紛紛擾擾了兩個月，終於有機會好好完成馬年新年歌的MV」，貼文曝光也引發粉絲熱議。

馬來西亞歌手黃明志先前捲入台灣網紅謝侑芯命案，導致演藝事業全面停擺。事發至今已過2個月，他今（28）日無預警在社群宣布復工。（圖／黃明志 IG）

黃明志今日在社群PO出工作照，寫下：「紛紛擾擾了兩個月，終於有機會好好完成馬年新年歌的MV...謝謝每一位信任我的朋友和夥伴們！敬請期待！」同時不忘向大家賣關子：「上次是〈蛇出來了〉，這次是馬....」引發粉絲湧入熱烈討論。

據了解，由於當地警方尚未掌握黃明志實質涉案證據，因此口頭保釋期延長至明年1月11日，不過他在案發現場被搜出藍色小藥丸，遭檢方依持毒及吸毒罪起訴；而日前案情出現大逆轉，黃明志毒品尿檢結果為陰性，獲判無罪當庭釋放，但他明年1月仍要出席持毒案開庭。

