黃明志捲命案宣布將「推出新年歌」網：馬來西亞是個好地方

馬來西亞歌手黃明志。（圖／中時資料照）

馬來西亞歌手黃明志今年10月捲入台灣網紅謝侑芯命案，當時他身上被查獲疑似毒品的藍色藥丸，並被驗出4種毒品呈陽性反應，引發外界廣泛關注與討論。隨著事件發展，他的吸毒案近日出現重大轉折，尿檢結果呈陰性，最終宣告無罪。捲入命案僅兩個月，28日晚間他無預警宣布復出，即將推出馬年新年歌MV，再度引發討論。

在經歷低潮的兩個月後，黃明志於12月28日在社群平台PO文，透露自己終於能回歸工作，並投入馬年新歌的MV拍攝。他寫道：「紛紛擾擾了兩個月，終於有機會好好完成馬年新年歌的MV…謝謝每一位信任我的朋友和夥伴們！敬請期待！」同時也幽默提到，上一次作品是《蛇出來了》，這次則換成「馬」作為主題。

廣告 廣告

其實早在12月19日，黃明志就曾在Threads分享心境，坦言這段時間是他人生中的最低谷，工作全面停擺，還得面對外界指指點點，家人與同事也承受異樣眼光，連出門都變得格外謹慎。他表示，年底雨季降臨，看著窗外的大雨，心情也隨之低落，這段經歷成為他創作新歌的情緒來源。他同時感謝外界的祝福與支持，「昨天收到法庭傳來好消息，過幾天要上法庭了，希望判決跟昨天聽到的一樣。各位的祝福和關心我都收到了！還有感謝所有為我說話的人！」

貼文曝光後，網友留言反應兩極。支持者紛紛打氣表示：「我一直相信你是無辜的，加油」、「加油加油，等你新歌」、「非常期待！」不過，也有人開玩笑或提出質疑：「馬上風？」、「誰是女主角？」、「馬來西亞是個好地方呀」、「馬桶旁藍色小藥丸」、「你去坐牢吧！」、「真的蛇出來了，那個台灣嫩模死了，你有去祭拜嗎？」

★未經判決確定，應推定為無罪。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

更多中時新聞網報導

郭書瑤遭曖昧對象封鎖「該做的都做了」

阿信摔落舞台報平安 F3獻吻表關心

中職》王維中合體王躍霖 鷹雄兄弟檔＋1