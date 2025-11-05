黃明志捲命案才到警局投案！突上架「歡樂新歌」網洗版開酸
娛樂中心／周希雯報導
馬來西亞歌手黃明志被指控涉毒，同時捲入台灣「護理系女神」謝侑芯命案，大馬警方宣布轉為謀殺罪偵辦、並發出追緝令；黃明志因神隱一度被質疑潛逃，直到今日凌晨終於現身警局投案，並高喊「我不會逃！」該案細節如今仍在持續釐清中，進展備受台馬兩國民眾關注，不過就在黃明志赴警局同日，有網友發現他的新歌〈Very 帥〉竟悄悄上架各大串流平台，狠虧「原來失聯是在上傳新作，不是逃亡」。
黃明志今日投案後被警方延扣6天，不過有網友發現，他的單曲〈Very帥〉Demo版，稍早在各大串流平台悄悄上架。據悉，該曲是黃明志2015年為旗下男團「P-HIGH屁孩」創作，主打重現90年代復古偶像風，也向港台流行音樂最輝煌年代致敬，他過去就在頻道釋出自己試唱版本，在捲入謝侑芯命案前也預告會發布Demo版，沒想到上架時間竟碰巧撞上投案日。
黃明志先前就預告會推出〈Very帥〉Demo版。（圖／翻攝「Namewee」YouTube）
值得注意的是，黃明志3天前才在頻道上傳影片，題目為「大型翻車現場？男團解散10年後重返大舞台！黃明志曝當年真相」，內容為重新集結P-HIGH屁孩成員合體登上舞台，並緬懷因心臟問題猝死的前成員陳吉米（陳聲宏）」。如今黃明志捲入毒品及命案，留言區慘被灌爆，「結果是自己翻車」、「原來失聯是在上傳新作不是逃亡」、「上完才投案，很有心了」、「發生這事竟然還能接連發片」。
該曲是黃明志為旗下男團「P-HIGH屁孩」創作。（圖／翻攝「Namewee」IG、YouTube）
不過黃明志捲入謀殺案卻上架新歌，引發謝侑芯經紀人Chris不滿。據大馬媒體《中國報》報導，Chris認為黃明志的歌曲具有喜劇性質，但在敏感時機做出此舉不僅不合適，也對死者家屬缺乏同理心，「我理解他的粉絲們肯定很興奮，但難道不能等到警方調查結束後再發布嗎？
謝侑芯（右）經紀人痛批，黃明志（左）此舉缺乏同理心。（圖／翻攝「Namewee」YouTube）
原文出處：黃明志突上架新歌「曲風超歡樂」！躲2天才投案…網酸：原來不是忙逃亡
