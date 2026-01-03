黃明志捲命案沉寂2月 宣布復工挑戰「生涯最難高度」

黃明志捲入命案後宣布復工。（圖／亞洲通文創提供）

黃明志先前被捲入網紅謝侑心命案，更被指控吸毒，導致全面停工，不過他的尿液檢測日前出爐，顯示為陰性，還了他清白。而黃明志沉寂兩個月後也宣布復工，推出新年歌曲〈馬來西亞的新年〉，挑戰音樂生涯最高難度，集結 6 大籍貫歌手，組成一首高達九種語言的新年歌。

黃明志推出高難度新年歌曲。（圖／亞洲通文創提供）

黃明志此次回歸展現驚人野心，新歌〈馬來西亞的新年〉試圖將大馬多元文化縮影於音符中。他透露這首歌的製作難度堪稱「魔王級」，由於曲中包含 9 種語言，即便他本人已精通 5 至 6 種，其餘部分仍需「三顧茅廬」誠邀各界語言專家協助填詞，並說服 6 大籍貫最具代表性的歌手參與合唱。

廣告 廣告

談及這首歌的誕生，黃明志坦言過程「一波三折」，該曲早在風波發生前就已錄製完成，卻因捲入案件導致所有計畫被迫全面停擺，原有的贊助商更因擔憂爭議紛紛撤資。所幸在復工之際，能夠獲得來自台灣、馬來西亞及新加坡的新贊助商逆風支持，才讓這支製作費驚人的 MV 順利拍攝完成。

面對動盪後的復工，黃明志感性地表示：「最窩心的是看到老夥伴們依然選擇信任，而不是隨著不實消息『聞雞起舞』。」他強調雖然自己的言論偶爾難以被外界理解，但他深信：「音樂是可以突破語言和立場的。」

外界關心經歷風波後，黃明志是否會轉向「乖乖牌」路線？他大方回應，每年的生肖歌都是一次藝術嘗試，但他堅持不走老路，而是根據每年的靈感賦予歌曲靈魂。展望 2026 年，屬豬的黃明志在運勢上將是「貴人相助、運勢回升」的一年。隨著〈馬來西亞的新年〉發布，這首歌也被視為他歌手生涯中極其重要的里程碑。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

下班回家「未做1事」惹怒公婆！老公竟補刀12字 網心疼：當媳婦還要會通靈

北市修法打擊久占車位！車停逾「這天數」就拖吊 移置、保管費均上調

孝子照顧百歲爸幾十年「突然沒到醫院」 醫知原因無奈嘆：醫院的人生百態