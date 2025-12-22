黃明志捲命案涉吸毒「獲判無罪釋放」 沉默不語步出法院

台灣網紅謝侑芯10月在馬來西亞工作期間猝逝，享年31歲，而大馬歌手黃明志因涉嫌持毒及吸毒罪名遭到起訴，更一度遭疑似涉案被拘留。不過根據黃明志最新驗尿報告顯示為陰性，22日針對吸毒一案，黃明志獲判無罪，當庭釋放。

大馬歌手黃明志因涉嫌持毒及吸毒罪名遭到起訴。（圖／翻攝IG 黃明志）

根據中國報報導，黃明志今天一早9點多在律師鄭清豐陪同下，抵達吉隆坡法庭，他戴上招牌毛帽與墨鏡，神情輕鬆地步入法庭。並也向前來支持他的粉絲打招呼。

而今日開庭結果，黃明志因尿液檢測結果顯示陰性獲判無罪釋放，並退回保釋金。鄭清豐指出，「有鑑於此，控方所提出的吸毒控狀不成立，因此要求撤銷控罪。」而黃明志在判決出爐後，沉默不發一語，隨即離開法院。

廣告 廣告

黃明志因尿液檢測結果顯示陰性獲判無罪釋放，並退回保釋金。（圖／翻攝IG 黃明志）

回顧整起事件，黃明志在10月24日，被控一項吸毒罪，但他並不認罪。而在12月18日開庭時，黃明志因身體不適未能出庭，律師鄭清豐當時透露，檢方已收到最新的驗尿報告，結果顯示他的毒品反應成陰性。他隨即向法官申請將案件安排於22日再次開庭。



《中天關心您|少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

延伸閱讀

影/媽媽以你為榮！「北車阻攻擊英雄」余家昶母忍悲說話了

拿北捷攻擊鬥爭蔣萬安？簡舒培大翻車 他3點開轟：在打賴清德臉

捷運系統收「炸彈預告」恐嚇 北捷：加強全線各站巡檢