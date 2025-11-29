黃明志捲命案終於認了！與對方10多年恩怨累積 招魂法會影片曝光
記者鄭尹翔／台北報導
日前在桃園的某會館，拍攝到有人幫謝侑芯舉辦法會，引發外界關注。畫面中，一名法師正在為意外離世的網紅謝侑芯進行儀式。而記者詢問黃明志經紀公司對此消息，目前尚未回應。
影片記錄法會現場氣氛莊嚴凝重，法師透過誦經，勸請亡者離開事故之地、回到該回的地方。儀式進行到一半，突然詢問：「謝侑芯妳來了嗎？如果妳來了，給我一個聖筊。」話語剛落下，下一秒鏡頭便捕捉到一個「一平一凸」的聖筊，依傳統意義象徵亡者的回應與同意。隨後，法師持續誦經，以「功德迴向」為謝侑芯祈福，希望借由儀式讓她的魂魄得以安息、不再漂泊。據了解，在非自然死亡的情況下，許多民間信仰認為亡者的魂魄常會短暫停留在事故現場，像是還來不及理解自身命運的轉變，因而徬徨、迷惘；因此常會以「招魂」或超度法會，希望引導亡者回家，安定身心。
日前黃明志突然丟出新歌〈誤解就誤解〉，網路上瞬間炸鍋，很多人看熱鬧說他又在炒作、又在發瘋，但記者訪問知情人士表示，實在忍不住要出來說幾句公道話：「大家聽到的可能是他一貫的辛辣歌詞，但這首歌根本不是一時衝動，而是累積了十多年的恩怨一次引爆。」
這些年他挺台灣民主、聲援香港、關注新疆議題，等於直接踩上紅線，黃明志的言論成為不少討論的首要攻擊目標，仇恨值也在去年他舉辦生前告別式時達到頂峰，甚至還有人假扮粉絲闖入現場偷拍，衝突後反手就寫他是「詐死騙大眾」讓兩邊關係到達臨界點。
