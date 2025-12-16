黃明志捲命案自嘲全面失業 出奇招賣「發財T恤」寓意曝光

黃明志工作都被取消，尋商機賣「馬年發財T恤」。（中時資料照）

馬來西亞創作歌手黃明志日前因捲入台灣網紅謝侑芯在吉隆坡五星飯店的命案，身為最後接觸者而備受關注，一度遭警方扣押9天，目前獲口頭保釋，仍須配合大馬警方後續調查。事件爆發後，他的演藝與商業工作幾乎全面停擺，黃明志更曾在社群平台自嘲已經「全面失業」，近況令人關心。沒想到沉寂一段時間後，他再度出奇招，宣布開賣象徵好運的「發財T恤」，疑似試圖突破困境。

黃明志今（16日）在社群平台曝光兩款T恤，分別為黑色與酒紅色設計，並寫下：「Type C t-shirt for 馬年新年！開始預購！穿了馬上發財！」，同時附上購買連結，立刻引發網友討論。從照片中可見，T恤正面設計簡約，在胸前印有小巧的「Type C」字樣與印章風格圖騰，低調卻具辨識度；背面則以大面積金色字樣呈現，融合書法風格元素，視覺相當搶眼，整體帶有濃厚的新年開運氛圍，呼應他口中「穿了馬上發財」的寓意。在事業陷入低潮之際，黃明志選擇以販售「發財T恤」自救，這波操作能否成功翻身，仍有待關注。

事實上，黃明志先前曾坦言，原本排滿的工作行程幾乎全數被取消喊卡，影響甚至延續到明年底，就連已完成的農曆新年賀歲歌曲，也因贊助商退出而面臨停擺，讓他備感無奈。

為此，他還公開在社群平台「求職」，列出自己能勝任的各種工作，自嘲不論幕後工作或打工都願意嘗試，「各位如果有幕後工作的可以找我做，收費好談。或者打工也可以，我會炸雞排、炒飯、煮咖喱、洗黑鍋、還會裝鐵窗。如果不會的，我可以學，有收入就好了」。

