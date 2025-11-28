黃明志捲命案被「人格斬首」斷演藝路 知情人士爆內情

〔記者陽昕翰／台北報導〕黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案的爭議，他仍處於警方口頭保釋期間，日前推出新歌《誤解就誤解》向外界開戰，宣洩對於「未審先判」的不滿。

知情人士透露，關於事發之後的爆料，還有大馬媒體的報導距離事實有一大段差距，只是受限於正在進行的司法調查，細節無法公開，「這些報導的版本，跟真正的事件，根本不是同一件事。」更認為有些媒體的報導帶著成見，猶如執行「人格斬首」。

據了解，黃明志自認創作旅程可能已走到盡頭，未來是否還有新作品也成未知數，《誤解就誤解》可能是他演藝生涯最後一首歌曲，不排除將轉往幕後發展。

廣告 廣告

黃明志捲入命案，原本安排至明年的所有工作都被取消，他先前還發文求職，「各位如果有幕後工作的可以找我做，收費好談。或者打工也可以，我會炸雞排、炒飯、煮咖喱、洗黑鍋，還會裝鐵窗。如果不會的，我可以學，有收入就好了。」急尋賺錢的機會。

【看原文連結】

更多自由時報報導

劉德華欠債1.6億台幣 向太大方出手：沒寫借據

蔡依林大巨蛋瘋搶出狀況！主辦單位2點回應檢討：配合警局調查

日本燒肉店嘆「中國客不來撐不下去」？ 老闆1張照數百萬人朝聖！

布局2026養元氣、聚財氣正著時！ 12生肖「招財＆換財」這麼做…

