黃明志捲命案親吐真相！驚曝被開槍照片 怒斥要被逼成鬼了

記者鄭尹翔／台北報導

馬來西亞音樂鬼才黃明志在社群上PO〈誤解就誤解〉歌詞用一貫犀利、不留情面的創作直接開戰，滿腔批判與怒意鋪天蓋地而來。知情人士透露，整起事件的司法程序仍在調查階段，但某些馬來西亞中文媒體與鍵盤法官早已搶先審判，彷彿等不及要把他推入萬劫深淵。外界冷嘲熱諷如同一場合謀的公審，不但把他定罪，甚至有預言：「大馬創作鬼才，真的要被逼成鬼了。」

黃明志用創作反擊謠言，怒斥自己被未審先判。（圖／翻攝自黃明志臉書）

這是事件爆發後黃明志推出的第一首作品，在風暴尚未平息、後續發展仍然未知的此刻，這首歌格外引人關注。甚至有網友揣測，若情勢持續惡化，這會不會成為他「最後一首歌」。細看歌詞，字字句句都延續了黃明志多年以來對「創作自由」的堅持與倔強。他沒有逃避，也沒有妥協，而是用最熟悉的方式把壓抑許久的真相一次攤開。然而，網路上也出現另一種聲音，認為這首歌「貌似」直指某些大馬媒體長期帶風向、提前定罪的行為，是一次用音樂形式公開反擊的怒吼。

廣告 廣告

黃明志涉及台灣網紅謝侑芯的爭議才剛引起討論，大馬某些媒體就「秒跟進」，偏偏一律從不利角度切入，像是早已準備好劇本，只等新聞事件曝出便能立刻執行「人格斬首」。馬來西亞的某中文媒體以及網路法官們，已經先把黃明志判死刑了，粉絲看得滿頭問號，質疑這些報導根本是抱著成見、等著出手的舊恨新仇大集合。知情人士直言，黃明志這次的新歌根本是對某些大馬媒體「正面反擊」。把歌詞攤開來看，一切心境與怒氣都清楚得再明白不過。因為事實擺在眼前：化驗報告尚未出爐、尿液化驗報告還沒有結果、屍檢報告同樣還在等候。然而在證據還沒浮現之前，馬來西亞部分媒體卻早已急著替他「定罪」，形同把他直接推向「殺人犯」或「吸毒者」的輿論深淵，偏見與惡意鋪天蓋地。

這不只是報導角度的不同，而是長年累積的個人成見與敵意，在這波爭議中被放大到極致。某些當地媒體選擇忽視尚未確認的事實，以聳動標籤與偏頗敘事引導大眾情緒，才讓「未審先判」的風向越滾越大。近期許多台灣粉絲想關心黃明志的處境，台灣媒體在無法取得第一手可靠資料的狀況下，只能引用某些大馬媒體的內容，於是「偏差資訊」被不斷複製、放大，最後才會讓大眾看到一片紛亂、失真、甚至與事實有差距的消息。然而知情人士坦言，那些內容距離事實有一大段差距，只是受限於正在進行的司法調查，細節無法公開。「這些報導的版本，跟真正的事件，根本不是同一件事。」

然而這次風波帶來的傷害巨大。據了解「黃明志的創作旅程可能已走到盡頭。」未來是否還有新作品，現在沒有任何答案，也許都會在這場風暴後塵歸塵、土歸土。這首歌，有可能就是他生涯最後一首，留下的是音樂人最後的吶喊。

教育部反霸凌投訴專線：1953

「iWIN網路防護機構」網安專線（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

不良行為，請勿模仿！

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

更多三立新聞網報導

于朦朧為何被銬電子腳鐐！影片曝光秀證據 生前疑遭脫衣割耳甩巴掌

蔡依林門票開賣大當機！主辦方緊急回應了 疑遭惡意攻擊請刑事局調查中

獨家／星光2班男星變外送員！月扛10萬養家開銷 改行房仲業逆轉勝

獨家／林道遠低潮期苦撐！為省錢吃即期品 準時8點超商報到

