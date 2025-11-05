黃明志捲命案親弟發聲！傳「第三人在場」警曝真相

娛樂中心／李汶臻報導

台灣網紅「護理系女神」謝侑芯在馬來西亞猝死案，4日改以謀殺案偵辦。大馬歌手黃明志被指涉是該案關鍵人物，5日凌晨主動投案。謝侑芯案至今仍疑點重重，衍生出一連串案外案，進而扯出黃明志的過往黑料；他不僅被控業內風評極差，甚至連他疑似在台北「約台灣最強女優」娃娃（翁雨澄）、一同開房的LINE私密對話也被挖出。對此，黃明志的親弟弟、導演黃明勵發布千字文，其中點名這群人「在蹭」。針對有女生稱哥哥黃明志「約你去Hotel、餵你吃藥、打你一炮」等指控，黃明勵也回應了。

廣告 廣告

黃明勵在文中以「他」代指哥哥黃明志，其中針對近來不少人接連跳出來「開蹭」，黃明勵扯出9年前黃明志執導MV「被控拖欠演員薪水」的事件舉例，指出當時負責接洽演員的負責人，惡意變造WhatsApp對話截圖，栽贓黃明志欠薪。但事後證實負責出錢的人，根本不是哥哥黃明志，而在臉書被罵翻的所謂WhatsApp對話截圖轟的大頭貼，也根本不是黃明志本人。

黃明志爆「約女去Hotel、餵吃藥」親弟發聲！點名3類人「開蹭」下場曝

藝人黃明志（右）的親弟弟、導演黃明勵（左）。（圖／翻攝自IG@黃明志）





黃明勵透露，哥哥黃明志不僅被「業界朋友」栽贓，甚至還收到對方的「恐嚇語音訊息」。但黃明志最後只是忍不住怒問：「為什麼要害我？」，最後也沒過度追究此事。黃明勵隨後替哥哥黃明志抱不平，表示哥哥對於損害「他」名譽的事，常常就這樣算了，尤其是女生來對他做這些事，「他」也幾乎沒有反抗過。

黃明勵認為哥哥黃明志是「大男人主義作祟」，自以為不反擊綠茶叫做「對女生憐愛」。他也指出，哥哥黃明志面對這種小咖「開蹭」，一般不會回應什麼的，反倒是所謂的「強權」才會激起「反擊之欲」。黃明勵隨後還特別整理千字文全篇的重點，特別點名三類人「女生、弱者以及曾經的朋友或共事過的人」，可以輕易去蹭，因為哥哥黃明志不會理他們。其中對於那些敢講哥哥「約你去Hotel、餵你吃藥、打你一炮、幫你打掉」的女生，黃明勵表示哥哥「只會覺得好好笑」。





黃明志爆「約女去Hotel、餵吃藥」親弟發聲！點名3類人「開蹭」下場曝

黃明志（右）涉入「護理系女神」謝侑芯（左）命案。（圖／翻攝自IG＠謝侑芯、黃明志）





最後也提到，對於一般網友的「造謠、抹黑」什麼都可以，黃明勵表示哥哥黃明志一般也不會覺得怎樣，但他也提醒「開蹭」哥哥黃明志的人，「等到真相出來的那一刻，希望這些人都不要洗掉自己寫過的任何貼文或留言」，並稱「雖然這些人不會收到任何A4，但至少到時『他』可以拿他們的那些文字來做新MV的素材，這也許就是這些人活著最高的價值了」。

根據了解，大馬警方5日持續更新本案最新進度，稍早證實黃明志不會被押上法庭，僅會在金馬警區總部內進行延扣程序。此外，原訂延扣7天的裁決，經律師抗辯後，縮短為6天，意味著黃明志最快有機會在11月10日「出關」。另一方面，針對謝侑芯身邊友人日前發布貼文、提出四點疑問，遭外界誤傳為「房內還有第三人」的說法，大馬警方5日回應稱有關「第三人在場」的說法是不正確的。

值得一提的是，據《民視新聞網》實際聯繫該友人後，對方針對網傳消息作出嚴正澄清。友人表示並非是暗指「房內有第三人」，而是想知道「有沒有目擊者或是飯店人員之類的等等」。友人還稱，目前所知訊息也是透過媒體，並希望未來可以獲得更多資訊。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

原文出處：黃明志爆「約女去Hotel、餵吃藥」親弟發聲！點名3類人「開蹭」下場曝

更多民視新聞報導

黃明志超愛泰國？爆「台北約娃娃」選極樂209號房

黃明志「停住突轉身」投案片曝！最新進度：不押上法庭

爆黃明志台北「開約」最強女優！圤智雨曝超猛鐵證

