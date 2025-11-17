黃明志捲命案認「到明年底工作全沒了」 放下身段求職喊：有收入就好

黃明志捲入謝侑芯命案。（圖／翻攝自謝侑芯Instagram、翻攝自Namewee 黃明志臉書）

馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯猝死案，事件持續延燒，黃明志甚至遭當地警方兩度扣押，目前獲得口頭保釋。黃明志今（17）日突然在社群更新動態，坦言因案件的關係，到明（2026）年底的工作全被取消，而接下來要等數個月案件才有結果，懇請外界有幕後工作能找他，且費用都可以談，甚至願意放下身段打工，似乎只要有收入維持生計就好。

黃明志今日晚間在臉書粉絲專頁「Namewee 黃明志」發文透露，目前謝侑芯命案仍在審理中，屍檢報告還沒出來，可能得等上數個月才有結果。因此黃明志原本排到明年底滿滿的工作，全部都被取消了；黃明志放下身段，稱有幕後工作找他收費都好談，或是打工也行，就算他不會也願意學，「有收入就好了」。

另外，黃明志在明年也是馬年的新年歌已經寫好，但他出事後贊助商跑掉，也喊話有興趣贊助的可以聯繫他們，「有附贈廣告歌，確定無粗口及不良內容」，他自認比往年的新年歌都好聽，還許下承諾「MV點閱率若低於10M退款一半，農歷新年前若『出事』則退全款。」

回顧整起案件，台灣31歲網紅謝侑芯10月22日被發現陳屍於吉隆坡「悅榕莊酒店」客房浴缸內，身上僅覆蓋浴巾。黃明志當時報案表示，兩人原在房內討論影片拍攝事宜，發現對方昏迷後曾進行CPR急救，但仍不治。

不過警方還在現場查獲約9顆疑似搖頭丸藥丸（總重5.12克），並檢驗出黃明志尿液對安非他命、K他命、大麻與冰毒等4種毒品呈陽性反應。雖然黃明志聲稱未吸毒，但檢測結果令警方打臉，且警方進一步證實兩人之間存在「特殊與親密關係」。

馬來西亞警方日前依法起訴黃明志，經法院審理准以8,000令吉（約新台幣5.8萬元）保釋外出，案件原訂12月18日開庭。不料，警方之後將謝侑芯猝死案改以《刑事法典》第302條（謀殺罪）方向調查，黃明志遂於11月5日凌晨主動到警局自首，並被延扣兩度共9天。

黃明志臉書全文：

由於案件還在審理中，報告也還沒出來，還要等好幾個月才有結果。本來排滿的工作已經被取消到明年底了... 各位如果有幕後工作的可以找我做，收費好談。或者打工也可以，我會炸雞排、炒飯、煮咖喱、洗黑鍋、還會裝鐵窗。如果不會的，我可以學，有收入就好了。

還有，馬年的新年歌已經寫好了，但贊助商跑掉了，如果有興趣贊助的可以聯繫我們，有附贈廣告歌，確定無粗口及不良內容，比歷年的每一首新年歌都好聽，MV點閱率若低於10M退款一半，農歷新年前若“出事”則退全款。

有意請聯絡：

namewee.official@gmail.com

感恩。Kopkun mak mak krap

