黃明志捲命案轉被告？超兇網紅曝曾受邀「怒揭5手法」
娛樂中心／張予柔報導
馬來西亞藝人黃明志近日被捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「突然死亡」轉為「謀殺罪」。此案引發外界高度關注，繼AV女優翁雨澄（娃娃）先爆料曾在3月被帶往大馬旅遊、疑似暗指黃明志涉有不當行為後，網紅MIGA美家今（4）日也在社群發文，透露自己9月曾接到這位「藝人」的合作邀約，並坦言「那份直覺救了我一命」。
Miga美家在臉書影射曾遭黃明志邀約合作，對方的言語間頻頻提及「單獨相處談合作」。（圖／翻攝自Miga美家臉書）
美家指出，今年9月中她收到對方提出的商業合作案，起初以為只是一般品牌洽談，沒想到對方在訊息中頻頻提及「單獨相處談合作」、「出國面試機會」、「會幫我訂飯店」、「有沒有喜歡吃什麼餐廳」、「會不會喝酒」等語句，讓她感到不尋常。她敏銳察覺這些話語背後可能隱藏別的意圖，「那不是關心，也不是合作機會，而是試探界線的手段」最終，她選擇婉拒邀約，如今回想起來仍心有餘悸，「那份直覺救了我」。
美家表示看到新聞後，讓她的心情從震驚到憤怒再到悲傷，回想起整個過程令人髮指。（圖／翻攝自Miga美家臉書）
美家表示，就在10/26新聞曝光的前幾天，對方仍持續聯繫、試圖再談合作，直到謝侑芯猝逝消息傳出，她才驚覺自己可能逃過一場危險，心情從震驚到憤怒再到悲傷。「回想起這些時間節點，你所發生的事情，這人可惡的令人髮指」她也強調，名氣再大的人也無權以權勢試探他人，「每個人都有說『不』的權利」美家呼籲所有努力在演藝圈打拚的人，都能夠在安全的環境裡發光發熱。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！
原文出處：黃明志捲命案轉被告？超兇網紅曝曾受邀「怒揭5手法」嘆：直覺救了我
