黃明志捲命案逆轉「尿檢報告呈陰性」 發文嘆工作全沒了：被指指點點

馬來西亞歌手黃明志10月捲入台灣網紅謝侑芯命案，他被發現身上疑似持有毒品，當晚被帶回金馬警區總部接受尿檢，初步結果被驗出4種毒品成分，遭檢方依持毒與吸毒兩項罪名提起公訴，黃明志本人全盤否認。昨（18）日此案出現重大轉折，黃明志的驗尿報告對毒品呈現陰性反應，律師強調這份正式報告是全案的核心證據，並請求案件擇定於本月22號再次開庭。

延伸閱讀：案件逆轉？ 黃明志捲命案遭控涉4毒 尿檢報告呈陰性

事隔一天黃明志發文透露心聲，表示近期應該是自己人生中的最低谷了，工作全部沒了，還要被眾人指指點點，家人和同事要遭到異樣的眼光看待。他也分享4年創作的歌曲〈大雨〉，說自己也已經很久很久沒出門了，年底雨季降臨，「看著窗外的大雨，這首歌就是我最近的心情」。

黃明志接著說，昨天收到法庭傳來好消息，過幾天要上法庭了，希望判決跟昨天聽到的一樣。「各位的祝福和關心我都收到了！還有感謝所有為我說話的人！」

※台視新聞提醒您，保護自己、遠離毒品

※未經判決確定者，應推定為無罪

