黃明志捲命案遭延扣6天！親弟怒轟「有人趁亂蹭熱度」揭遭抹黑恐嚇內幕

記者林汝珊／台北報導

台灣網紅「護理女神」謝侑芯日前在馬來西亞猝逝，全身赤裸陳屍飯店浴缸內，歌手黃明志當時也在現場，毒品尿檢呈陽性反應。馬來西亞警方更通緝黃明志，將以「謀殺罪」方向偵辦。對此，他親弟弟、導演黃明勵在社群平台發表一篇上千字長文，氣憤指出外界「有人趁亂蹭熱度」，同時替哥哥喊冤。

黃明志現身投案。（圖／翻攝自黃明志IG）

黃明勵怒嗆外界趁亂蹭熱度，「知道很多人正在想怎麼蹭，但又怕真相出來後自己變成笑話。」接著回憶9年前，黃明志曾為一支MV擔任詞曲創作與導演，卻遭「業界朋友」製作假對話截圖，誣指他拖欠費用害演員拿不到錢，還公開發文引戰。事後查明，付款其實由公司財務負責，連截圖中的頭像都不是黃明志本人。

他更憤怒表示，黃明志反遭該名朋友恐嚇，無奈指出，哥哥對這種事常選擇沉默，尤其只要涉及女性，更是「幾乎不反抗」，讓家人心驚膽跳，「他以為不反擊是憐香惜玉，結果讓別人有機會亂扣帽子、把他抹黑成渣男。」放話：「等真相揭曉時，希望這些人都不要刪文，到時候那些留言與貼文，會變成他的新MV素材。也許，那就是他們存在過的最大價值。」

