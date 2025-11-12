黃明志捲命案遭調查！吳宗憲才合作謝侑芯拍廣告 嘆：蠻難過的
馬來西亞歌手黃明志疑似涉毒及捲入台灣網紅謝侑芯猝逝案，近日遭警方拘捕並二度延扣接受調查。因事件發生前，2人才在台灣與吳宗憲合作拍攝廣告，吳宗憲12日至中天節目《綜藝OK啦》錄影，表示對此憾事深感痛心「心裡蠻難過的」。
吳宗憲透露當時黃明志擔任廣告導演，「他們離開去馬來西亞的前一天，我們剛好在拍廣告，在我左邊的就是謝侑芯，心裡蠻難過的，我當時不知道她的名字，是事後同事跟我說的，我嚇了一跳！」也提到案發後導致他的拍攝工作延長一天， 因為所有謝侑芯的畫面「通通要去掉」。
對於外界質疑黃明志與謝侑芯的關係，吳宗憲低調表示無法評論，也不願多談八卦，稱事發當時並不清楚兩人狀態。
此外，針對黃明志女友Sarah對他不離不棄，吳宗憲認為情感層面屬於私人範疇，與自己無關，強調案件涉及司法，「需要真正了解才能講」。
