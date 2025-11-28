黃明志捲命案遭貼「2標籤」 知情人士揭關鍵內幕！

娛樂中心／綜合報導



網紅「護理女神」謝侑芯日前猝死馬來西亞，歌手黃明志因在場、持毒，還驗出多種陽性反應。案發2週後大馬警方轉為「謀殺案」偵辦，台、馬社會大眾與媒體高度關注。黃明志因「無證據涉謀殺」於13日獲釋，25日發布新歌〈誤解就誤解〉，直接槓上大馬媒體。目前此案的司法程序仍在進行中，知情人士指出，馬來西亞部分媒體與網友未審先判，不僅提前定罪，甚至有人戲言「大馬創作鬼才，真的要被逼成鬼了。」。





黃明志（左）捲入謝侑芯（右）謀殺案，因「無證據涉謀殺」獲釋。（圖／翻攝自黃明志臉書、謝侑芯臉書）

黃明志捲入謝侑芯之死，獲釋後仍數度更新個人社群，不僅發文描述遭押9天的經過，還談及案發當下的情景。25日他突然發布新歌〈誤解就誤解〉，將涉案1個多月來的心聲寫進歌詞裡，還留言點名大馬媒體，怒轟「案件雖然還在調查中，報告也還沒有出來，但馬來西亞的某中文媒體以及網路包青天們已經先把我判死刑了！這首歌送給你們啦！」。網路出現另一種聲量，認為他疑用歌詞「公開反擊」某些大馬媒體提前定罪、帶風向的行，不過也有網友推測，若案情發展對他不利，恐成「最後一首歌」。

黃明志25日突然發布新歌〈誤解就誤解〉。（圖／翻攝自黃明志臉書）





黃明志發新歌怒轟「馬來西亞的某中文媒體以及網路包青天們已經先把我判死刑了！」。（圖／翻攝自黃明志臉書）





此前，馬來西亞媒體不僅迅速更新案件消息，還多從謀殺角度報導，而部分網友氣憤在網路發表相關看法，讓不少黃明志粉絲質疑報導偏頗、帶有成見。根據《壹蘋新聞網》報導，知情人士表示，黃明志新歌可視為對部分大馬媒體的直接回擊，認為化驗報告、尿液化驗報告、屍檢報告還沒出爐，大馬媒體就「急著定罪」；沒有相關證據可直接證明黃明志涉案，不利報導卻讓他深陷「殺人犯」或「吸毒者」的輿論之中。知情者指出，因司法調查尚未結束，許多細節仍無法公開，且強調「這些報導的版本，跟真正的事件，根本不是同一件事。」，而台灣媒體直接引用大馬報導，傳播錯誤或偏差的資訊，導致失真、混亂與實際情況出入甚大。





