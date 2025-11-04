黃明志捲命案遭通緝神隱 經紀人發聲：只能說太弔詭

黃明志遭到通緝，目前失聯中。（圖／翻攝自黃明志臉書）

「護理系女神」謝侑芯日前在馬來西亞猝逝，享年31歲，原先對外宣稱死因為「心藏病發」，但後來大馬警方將偵查方向轉為「謀殺案」，關鍵人物就是曾與死者共度一晚的黃明志，不過黃明志並未到案，大馬警方已將他列入通緝名單，展開全國追捕。對此，黃明志的經紀人也發文做出回應。

黃明志經紀人發文表示知道很多人在找自己，但連他也聯絡不上黃明志，「現在很多爆料來源的真假無從考察，我只能說太弔詭，但我相信黃明志先生的判斷力，會自行前往警局協助調查。」

廣告 廣告

經紀人也強調自己不想講一大堆蹭流量，認為這件事不是小打小鬧，並說：「我們一樣就是站家屬立場等調查，希望能釐清兩位當事人的狀況，懇請各界等待結果，我說什麼都不會對本事件有任何幫助，我沒有看法，沒有想法，我不是網路法官！」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

謝侑芯猝逝案延燒！娃娃曾受邀遊大馬「對方提供違禁品」 發6聲明澄清

「裸體相擁照」被抓包！粿粿、王子吃定范姜1點不敢曝光 囂張同居3個月

謝侑芯猝死轉謀殺案！黃明志人間蒸發 警追緝6小時發布全面通緝