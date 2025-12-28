黃明志捲命案風波後復工！無預警宣布將推出馬年賀歲新歌MV

馬來西亞歌手黃明志因捲入台灣網紅謝侑芯命案，停工近兩個月。今（28）日，黃明志在個人社群平台上無預警宣布復工，並將推出馬年賀歲新歌MV。

28日，黃明志在個人社群平台上無預警宣布復工，並將推出馬年賀歲新歌MV。（圖/翻攝自黃明志IG）

雖然尚未證實黃明志與謝侑芯命案有直接關聯，然而此事件已對黃明志的形象及演藝事業造成重大打擊，他曾在11月表示原本排到2026年底的所有工作行程皆被取消，導致他陷入無收入狀態，一度表示自己可以去打工「炸雞排、炒飯、煮咖哩、洗黑鍋都會做」，只要能有收入就好。

此外，因他尿檢對四種毒品呈陽性反應，且隨身攜帶藍色小藥丸，被控持毒及吸毒罪。然而，近日吸毒案開庭結果顯示尿檢為陰性，法院判定黃明志無罪，並當庭釋放。

經歷了風波後，黃明志於28日在社群平台上宣布復工，並分享正在拍攝賀歲新歌MV的工作照。他感性地寫道：「紛紛擾擾了兩個月，終於有機會好好完成馬年新年歌的MV……謝謝每一位信任我的朋友和夥伴們！」他也預告這首以「馬」為主題的賀歲新歌，將延續他在蛇年春節推出的《蛇出來了》創作風格。

