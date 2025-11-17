黃明志捲命案「到明年底工作全砍光」 急求機會：我會炸雞排、裝鐵窗

黃明志表示排滿工作全被取消，願意去打工，只求有收入就好。取自IG



馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，13日獲得保釋，今（11/17）在社群發表示，坦言到到明年底的工作全被取消，並說他會炸雞排、還會裝鐵窗，只求有收入就好。

黃明志晚間在臉書發文，提到由於案件還在審理中，報告也還沒出來，還要等好幾個月才有結果，「本來排滿的工作已經被取消到明年底了」。

黃明志並對外喊話，如果有幕後工作可以找他，收費好談，或者打工也可以，「我會炸雞排、炒飯、煮咖喱、洗黑鍋、還會裝鐵窗。如果不會的，我可以學，有收入就好了。」

黃明志說，本來馬年的新年歌已經寫好了，但贊助商跑掉了，如果有興趣贊助的也可以聯繫他們，還附贈廣告歌，確定無粗口及不良內容。他更強調比歷年的每一首新年歌都好聽，MV點閱率若低於10M退款一半，農曆新年前若「出事」則退全款。

不少網友看了紛紛留言「加油」、「支持你，一定要撐過去」，還有人問「有沒有興趣當店長」、「我家早餐店缺人，黃明志要來嗎」，另也有人質疑「就算沒殺人，也脫不了關係，你就宜的過意得去嗎？」。

