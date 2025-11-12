黃明志捲命案！吳宗憲驚曝：前一天才同框謝侑芯 鬆口兩人關係

吳宗憲被問謝侑芯相關的命案時神情凝重。（圖／侯世駿攝）

馬來西亞歌手黃明志近日捲入與台灣網紅謝侑芯相關的命案，引發社會高度關注。根據馬國警方調查，31歲的台灣籍網紅謝侑芯於上月22日被發現陳屍吉隆坡一間飯店浴室。吉隆坡總警長拿督法迪爾昨（11日）指出，警方初步掌握證據顯示，黃明志與死者之間存在「超越普通朋友的親密與特殊關係」，案發當時房內僅有兩人，相關細節仍在進一步偵辦中。

今綜藝天王吳宗憲錄影中天綜合台《綜藝OK啦》時，被問到此事神情凝重，透露自己在事發前一天才與黃明志、謝侑芯一同拍攝廣告。他說：「前一天就是他們要離開台灣去馬來西亞的時候，我們剛好一起拍廣告，她就坐在我旁邊，胸部很大的那位女生，當時還不知道名字，後來看到新聞嚇了一跳。」

吳宗憲也表示，因為謝侑芯的離世，該廣告團隊不得不臨時重拍部分畫面：「現在變成我要多拍一天，因為她的畫面都要去掉。」至於黃明志與謝侑芯之間的關係，他謹慎回應：「這個我們就不評論了，因為我實在是也不知道，狀態是不太清楚，人家這個情感面，那我們因為他的是有關於到這個司法的一個角度，可能要我們要真正了解，我們才能夠講沒事，這部分我就不評論了。」

吳宗憲錄影羅志祥與何美主持的中天綜合台《綜藝OK啦》。（圖／侯世駿攝）

