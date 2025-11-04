黃明志捲命案！昔曝床戰經驗 揭台、馬女差異：爽就講爽

黃明志在網路節目分享「床上」經驗。（圖／翻攝自KokeeJiang YouTube）





「護理系女神」謝侑芯命喪馬來西亞，歌手黃明志遭爆在現場，今（4）日警方宣布全案將朝謀殺方向偵辦，並且將黃明志列為通緝犯追捕。風波持續延燒，黃明志過往的言論也被翻出，其中他曾在網紅節目上被問到「床上」話題，更點出馬來西亞女生的優點。

黃明志先前上大馬網紅KokeeJiang頻道，被問到喜歡日本女生還是台灣女生在床上，他直言「對我來講其實是一樣的耶，因為她們的叫法有學過。」黃明志進一步表示，「馬來西亞很不一樣」，引起主持人好奇。

廣告 廣告

黃明志解釋，「馬來西亞比較真誠，她爽就跟你講爽，叫你換一個姿勢就叫你換。台灣是不管怎樣都要哭，跟日本一樣一直要哭，這樣我不懂要做什麼。」事實上，黃明志不僅捲入命案，還涉及毒品，引發外界關注，沒想到他目前行蹤成謎，處於失聯狀態，作為最後接觸謝侑芯的人，他目前遭到警方全力追捕。



【更多東森娛樂報導】

●資深音樂人屠穎驚傳辭世！享壽62歲 齊豫演唱會急延期

●嘉賓是偶像！青峰降臨理想混蛋演唱會 飆唱〈下雨的夜晚〉

●連王少偉都出現！孫協志開唱5566全合體 八度高喊：老婆我愛你

