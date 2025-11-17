黃明志捲命案！演藝工作全遭取消 卑微喊：讓我炸雞排也可以

馬來西亞歌手黃明志因捲入台灣網紅謝侑芯命案，遭馬來西亞警方延扣9天調查，並於11月13日獲釋。警方指出，目前並無直接證據顯示他涉案，因此以「口頭保釋」形式讓他暫時恢復自由。然而，此事件已對黃明志的形象及演藝事業造成重大打擊，他表示原本排到2026年底的所有工作行程皆被取消，導致他陷入無收入狀態。

黃明志捲入謝侑芯命案， 原本排到2026年底的所有工作行程皆被取消。（圖/翻攝自黃明志臉書）

黃明志今（17）日晚間在社群平台發文透露，案件仍在審理中，調查報告尚未出爐，預計需耗時數月才能有結果。他在文章中悲痛表示，事業因命案風波跌至谷底，並公開尋求工作機會。他強調自己願意接受幕後工作，甚至表示自己可以去打工「炸雞排、炒飯、煮咖哩、洗黑鍋都會做」，只要能有收入就好。此外，他也提到已完成馬年新年歌創作，但因事件影響，廠商紛紛撤資，只能緊急尋求合作廠商。

為吸引合作夥伴，黃明志更是在臉書開出罕見保證條件，包括承諾若MV點閱率低於1000萬，將退還一半款項；若農曆年前他再「出事」，則全額退還費用。

回顧整起案件，台灣31歲網紅謝侑芯10月22日被發現陳屍於吉隆坡「悅榕莊酒店」客房浴缸內，身上僅覆蓋浴巾。黃明志當時報案表示，兩人原在房內討論影片拍攝事宜，發現對方昏迷後曾進行CPR急救，但仍不治。

