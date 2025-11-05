黃明志捲命案 馬國神秘「重案組D9」出手

黃明志投案時，同步在IG發文表示「不會逃」。（圖／翻攝自黃明志IG）

網紅命案進入新階段，捲入謝侑芯命案的馬來西亞歌手黃明志已於5日凌晨現身投案。馬來西亞警方原本向法院申請延扣黃明志7天，經律師抗辯後，法官最終批准延扣6天，黃明志預計被拘留至10日。目前案件已朝向謀殺罪偵辦，由馬來西亞刑事調查局下的神祕「D9重案組」接手調查，馬國法界人士分析，警方可能已掌握有關「謀殺意圖」的相關事證，若罪名成立，法官沒判死刑的話，最重可判40年監禁加12下鞭刑。

捲入網紅謝侑芯命案的馬來西亞歌手黃明志，在5日凌晨終於現身投案，標誌著此案件正式進入下一階段的調查。根據馬來西亞媒體報導，警方原本向法官申請延扣黃明志7天，不押送法院而是由法官親自到警局主持程序。

黃明志委任律師鄭清豐於當地時間早上9點抵達金馬警局總部，並首次公開回應抗辯過程。鄭清豐表示：「此案發生已過去逾14天，因此我要求僅延扣6天，這是我目前能確定的。」抗辯最終獲得成功，法官批准延扣6天，預計黃明志將被拘留至10日。

目前案件最棘手的部分在於馬來西亞警方已轉向朝謀殺案方向調查。這一轉折背後的關鍵推手是馬來西亞刑事調查局旗下的「D9重案組」。這支專責調查謀殺、組織犯罪等重大案件的核心單位相對神祕，其行動大多不對外公開。馬來西亞媒體報導，網紅命案發生後，警界高層立即指派D9接手，連日來高效率地調查，包括比對飯店監視器畫面、交通動線等，層層掌握證據。

非偵辦本案的馬來西亞律師陳鍵漢分析，從馬來西亞法律角度來看，謀殺罪必須具備兩個主要元素：謀殺的動作和謀殺的意圖。他強調：「所謂的意圖顯得特別重要，如果只有動作沒有意圖的話，基本上也構成不了謀殺罪。」陳鍵漢判斷，警方可能已掌握了謀殺的意圖以及相關物證。

根據馬來西亞法律，謀殺罪若法官沒判死刑，最重可判處40年監禁加12下鞭刑。法界人士分析，接下來的偵辦重點可能會從交際圈著手，釐清黃明志與謝侑芯的關係，以及兩人手機、電腦的對話紀錄。案發前的細節，即使是小事也可能成為突破案件的關鍵。

