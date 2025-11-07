黃明志捲命案15年女友曝光 寇乃馨、黃小柔勸她：趕快閃

馬來西亞歌手黃明志日前因捲入被稱為「護理系女神」的台灣網紅謝侑芯命案，遭警方通緝後於5日現身投案，其愛情長跑15年的化妝師女友Sarah全程陪伴在側。對此，藝人黃國倫、寇乃馨與黃小柔7日出席家居品牌活動時，雖然都表示未曾與黃明志合作過、也都還不了解案情來龍去脈，但對於Sarah的不離不棄感到不捨。

黃國倫（左起）、寇乃馨、黃小柔7日出席家居品牌快閃店活動。（圖／記者郭竹倩 攝）

黃國倫稱自己與黃明志不認識，「一點都不熟」也沒有合作過，對案情並不清楚，「交給法律吧，盼真相水落石出。」並感嘆人的一生可能都會遇到很多的誘惑，但應該活得表裡如一，「路遙知馬力，日久見人心。」寇乃馨也認為健康的感情關係很重要，愛情應該是讓自己變得更好的事，若發現對方的缺點讓自己不快樂，就要快點離開止損，因為人的個性是很難改變的，「不要被拖下去就不錯了。」

黃小柔笑稱在快閃店買了很多可愛的家飾。（圖／SUNDAY HOME提供）

黃小柔則提到若自己是Sarah的母親，一定會非常心疼，「愛情這種事情很難說，但如果我是她的家人或好友，我一定會勸她趕快離開。」她也提到，這次事件或許是個契機，讓Sarah能夠重新思考未來的方向。

《中天關心您|少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

