黃明志捲女網紅命案遭扣ing 大馬警11/10申請2度延扣

馬來西亞知名歌手黃明志，捲入台灣網紅謝侑芯謀殺案，且被驗出有毒品反應；黃明志遭通緝，5日投案後，警方延扣六天，將於11/10到期。《中國報》報導，警方將在延扣期屆滿，向法庭申請再度延扣黄明志，以便深入調查此案。

黄明志口供曝光，指稱與謝侑芯正在討論影片拍攝內容，期間，謝侑芯說想稍微沖洗一下，於是進了廁所，但30分鐘過了他都沒聽到水聲，他於是進入廁所，發現謝侑芯躺在浴缸內早已氣絕身亡。

回顧謝侑芯謀殺案，10月22日下午1時40分左右，吉隆坡警方接獲通報，市中心某五星級飯店客房內有一名女子昏迷。警方接獲報案後趕抵現場，發現台灣籍女子謝侑芯倒臥浴缸內，已無生命跡象，當場宣告死亡。

10月22日下午2時許，警方封鎖現場蒐證，於房內及黃明志隨身物品中查獲9顆藍色藥丸，後來判為搖頭丸「愛他死」（Ecstasy），總重約5.12克。黃明志因行跡可疑、神情慌張遭當場拘捕，依《1952年危險毒品法令》移送調查。

黃明志被捕後，已於10月24日被起訴「吸毒及持毒」兩項罪名，繳交8000令吉（約新台幣5.4萬元）保釋金後交保候審，案件訂於12月18日再度開庭審理。

10月23日，警方公布黃明志初步驗尿結果，顯示他體內檢出安非他命、甲基安非他命（冰毒）、K他命及四氫大麻酚（THC）等四種毒品成分，初步認定涉違反《1952年危險毒品法令》。若罪名成立，最高可判5年徒刑並處鞭刑9下。

11月2日，黃明志在臉書發表長文，強調自己「絕對沒有吸毒」。11月4日，吉隆坡警方確認，謝侑芯遺體曾在報警前被移動過，馬國警方因此認定「所有證據仍指向黃明志，他是關鍵人物」，案件因此升格為刑事法典第302條「謀殺罪」調查，黃志明遭通緝，11月5日投案遭延扣六天。

