黃明志捲毒品命案！昔狂宣傳自家泰馬邊境「極樂飯店」曝

網紅謝侑芯日前在馬來西亞進行拍攝工作時猝逝，後續同房的黃明志被發現持毒且有毒品反應，大馬警方也將整起案件朝謀殺方向偵辦。相關消息曝光後，黃明志行徑引發網友撻伐，更有人發現，過往他曾積極宣傳自己在大馬、泰國邊境開設的飯店。黃明志除了公布帶有滿滿性暗示意味的主題房間外，更不諱言「只要你要，都可以找到」、「馬來西亞的後花園」。





黃明志捲毒品命案！昔宣傳自家泰馬邊境「極樂飯店」內裝曝：後花園

黃明志具有「馬來西亞後花園」之稱的Dannok設立飯店。（圖／翻攝黃明志臉書）

黃明志在2024年3月高調宣傳，自己與友人在馬泰邊境開設的飯店「4896 Theater Hotel Dannok」。該飯店位於泰國境內，以美式復古戲院為設計主題。黃明志特別強調，該飯店距離馬來西亞非常近，過海關後用走路就能抵達。此外，他在照片中也公開了多間充滿性暗示的VIP主題房，包括「人間煉獄主題、日本課室主題、電車主題」等。

黃明志捲毒品命案！昔宣傳自家泰馬邊境「極樂飯店」內裝曝：後花園

該飯店位於泰國境內，距離馬來西亞海關步行就可抵達。（圖／翻攝黃明志臉書）

黃明志更透露：「Dannok這裡除了有全世界最大的『象神』和許多讓人流連忘返的餐廳與觀光景點外，還有很多『好玩』的地方。說白了，這整座城市都是靠馬來西亞人（尤其是男人）來消費撐起來的。這裡90%都是娛樂觀光業，你想到的、想不到的，只要你要，都可以在這裡找到。有人說Dannok是馬來西亞的後花園，也有人說它是馬來西亞的後宮。有聽過『後宮佳麗三千』嗎？Dannok的佳麗大概有兩千到八千人。」

黃明志捲毒品命案！昔宣傳自家泰馬邊境「極樂飯店」內裝曝：後花園

黃明\稱該飯店擁有不少主題房型。（圖／翻攝黃明志臉書）













