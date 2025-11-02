黃明志捲猝死命案！謝侑芯遭亂傳當伴遊 雪碧氣炸澄清深夜12字再發聲

娛樂中心／施郁韻報導

雪碧（左）表示，謝侑芯是她網紅圈唯一好友。（圖／翻攝自真雪碧 無雙ss臉書）

台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，黃明志上月22日中午在吉隆坡某五星級酒店外，神色慌張遭警攔截；警方進到飯店房內，驚見謝侑芯全身赤裸躺在浴缸死亡。黃明志驗尿結果4種毒品呈陽性，謝侑芯摯友雪碧也在IG發聲。

黃明志向警方供稱，邀請謝侑芯一起拍片，雙方在飯店討論一整晚，謝侑芯說要沖澡，過了半小時沒有出來，覺得不安進入浴室查看，發現謝侑芯死在浴缸內，立刻進行CPR。不過警方透露，死者全身赤裸倒臥在浴缸中，浴缸、地面皆沒有任何水跡，懷疑是喪命後被移到浴缸。

黃明志捲入謝侑芯猝死命案，當天黃明志在場。（圖／翻攝畫面）

黃明志2日下午則發文駁斥有吸毒、持毒，並控救護車遲到1小時，《中國報》報導，黃明志試圖在房內對謝侑芯CPR，但仍回天乏術。

黃明志經紀人表示：「目前已進入司法調查階段，尚未獲得任何警方的最終報告。黃明志本人已全力配合司法調查，在此懇請各界靜待報告結果。至於外界關注的謝侑芯事件，經紀人深感痛心與遺憾。」

據《星洲網》報導，黃明志上月22日出現在謝侑芯猝死的房內，且疑似持毒被捕，驗尿結果呈現陽性，澄清文立刻遭到打臉。據《光明日報》報導，黃明志坦承跟謝侑芯共度一夜，現場也被搜出壯陽藥、毒品。

謝侑芯猝死後出現許多臆測，有網友造謠「被雪碧派去當伴遊」，雪碧才發文也怒嗆：「身正不怕影子斜！死者為大，亂爆料的請拿出證據，嘴巴那麼臭是吃到屎嗎？還有私訊威脅我的跟要套我話的，我也不回這些吃瓜民眾，而那些跟她不熟的網紅想蹭流量的，也不用白費心機，到我這邊你們是沒新聞的，願死者安息。」

雪碧3日凌晨又在IG發文寫下「人心中的成見就像一座大山」，短短幾字再度引發議論。



