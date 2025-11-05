黃明志捲網紅命案 昔多次合作MV 黃秋生：嚴肅不幸的事情

黃明志捲命案，黃秋生昔多次合作，稱「嚴肅不幸的事情」。（圖／TVBS）

馬來西亞歌手黃明志捲入網紅命案事件，引發社會各界關注與討論。曾與黃明志合作拍攝音樂影片的知名演員黃秋生表示，這是一件嚴肅不幸的事情，他不便猜測或多加評論。同時，黃明志的弟弟也透過社群媒體為哥哥發聲，指出黃明志過去曾多次遭到同行造謠抹黑。受此風波影響，原定由黃明志擔任壓軸表演的金門跨年活動，主辦單位已緊急更換其他同等級歌手接替演出。

黃秋生與黃明志曾多次合作拍攝音樂影片，包括《中國痛》及其他作品。面對記者詢問，黃秋生表示，這是一個嚴肅且不幸的事件，他觀察到媒體報導上午和下午的說法常有不同，顯示目前消息還不明朗。儘管黃秋生不願對此事件多所評論，但他仍肯定黃明志的才華，黃秋生強調黃明志非常聰明，是音樂方面的天才。黃秋生也提到目前與黃明志暫時沒有聯繫，並呼籲大家不要打擾當事人。

隨著事件持續發酵，黃明志的弟弟在臉書發布長文為哥哥辯護。他在文中直言看到許多人在蹭熱度，也知道還有人正在考慮如何蹭，只是苦無下手之處，擔心被批評吃相難看。他指出黃明志過去多次被同行造謠抹黑，對於名譽受損的事情通常選擇忍讓，尤其是當對方是女性時，黃明志幾乎不會反抗。黃明志的弟弟表示，類似的事情過去也曾發生，每次都讓家人心驚膽戰，而黃明志也因此被冠上渣男頭銜，名聲受損。他希望在事實明朗之前，大家能停止言語攻擊。這起風波也影響了黃明志的演藝事業。原本金門跨年晚會廠商提案中安排黃明志擔任壓軸演出，但在相關新聞傳出後，廠商已提出替換方案，將由其他同檔次的歌手接手演出。由於涉入護理師命案，黃明志的公眾形象受到嚴重影響，連帶使其演藝事業也受到牽連。

