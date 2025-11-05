黃明志捲網紅謝侑芯命案 黃秋生曾合作MV曝兩人最後聯絡對話

黃秋生今出席電影《自殺通告》首映會。（圖／楊澍攝）

電影《自殺通告》今（5日）舉辦首映會，導演周冠威、監製林配儀率影帝黃秋生、林予晞、黃迪揚、劉敬、白潤音、張豐豪、邵奕玫、戴雅芝全體師生齊聚一堂。這次黃秋生特地來台出席首映，被問到曾和黃明志合作拍MV，坦言得知黃明志近期捲入網紅謝侑芯命案，他深感震驚：「這是非常不幸而且嚴肅的事情，太可怕了。」他也覺得此事每天的新進度都很矛盾，不便發表評論。

黃秋生透露，他對黃明志的了解也都是看新聞，和大家知道的都一樣，因此不適合去猜想到底發生什麼事，由於黃明志的案件已經是調查階段，被問及是否有關心黃明志的心情？他說：「關心什麼啊！人家已經夠煩了！」黃秋生也說黃明志先前曾和他聯絡，因為當時寫了一首歌想請他聽：「我還以為他要我去批評一下，我就說『你寫的那麼爛』，然後他就沒回我了。」兩人最後一次傳訊息是今年7月，之後就沒有再聯絡了。

廣告 廣告

黃秋生（左起）、林予晞、黃迪揚在《自殺通告》中飾演校長與教師。（圖／楊澍攝）

此外，原本黃秋生因要演出舞台劇，不確定是否能出席金馬獎，但今天記者會現場他也表示舞台劇已經喊卡，所以會來參加金馬盛會，黃秋生表示自己在台灣有規劃一些藍圖：「除了還會想教班，也希望有機會在台灣辦畫展，或是分享人生的演講，還有看看有沒有機會拿到政府的補助來拍電影。」他坦承想當導演，並且已經有劇本雛形，「是在講一個演技班的故事，整個故事怪怪的，每個來這個班的人也都怪怪的」，他會親自參與選角也會飾演教授的角色，希望能找台灣演員演出。

電影《自殺通告》演員們難得同台預祝電影大賣。（圖／楊澍攝）

黃秋生今天與新生代演員劉敬、白潤音、張豐豪、邵奕玫、戴雅芝等人難得同台，許久沒見到這群年輕人，黃秋生指著張豐豪說「你怎麼越來越白」，全場噴笑，而他也表示他對於白潤音的演技感到很驚訝，還直呼對方為「大師」，讓白潤音只能害羞傻笑。

《自殺通告》將在11月7日全台上映。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

17歲女偶像曬看電影美照 被抓包「飲料杯倒影有男人」秒遭公司退團

王子二度發聲「坦承錯誤」公開致歉 律師點5關鍵：精神值得讚賞

全支付傳盜刷！民眾突被刷20筆「損失8萬」 官方4聲明回應